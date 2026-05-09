Sinner batte Ofner agli Internazionali di Roma: chi sarà l’avversario del terzo turno

Ofner era arrivato alla sfida con Sinner dopo aver battuto l’americano Alex Michelsen con il punteggio di 6-3 6-3

Jannik Sinner ha vinto al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026 battendo l’austriaco Sebastian Ofner con il risultato 6-3, 6-4. L’azzurro vola così al terzo turno. Ofner era arrivato alla sfida con Sinner dopo aver battuto l’americano Alex Michelsen con il punteggio di 6-3 6-3. Da inizio novembre 2025, Sinner ha vinto cinque Masters 1000 consecutivi, il Paris Masters, Indian Wells, Miami, Monaco e Madrid. Al terzo turno, Sinner se la vedrà contro il vincente del match tra Popyrin e Mensik.

Lo spettatore caduto sugli spalti

Durante il secondo set della gara, la partita si era dovuta fermare a causa di una caduta di uomo sugli spalti. La persona è sempre rimasta vigile ma è stato necessario l’ingresso dei portantini per prestare le cure mediche del caso. Poco dopo la ripresa del gioco, sul 5-4 c’è stata un’altra interruzione per nuovo soccorso ad altro spettatore.

L’abbraccio con Bocelli prima del match

Il Centrale è stato gremito per l’esordio di Sinner, con il pubblico che ha riempito gli spalti tra parrucche e maglie arancioni, striscioni e un lungo boato al suo ingresso in campo. Il numero uno del mondo ha affrontato Ofner nel secondo turno, accolto da un’atmosfera di grande entusiasmo. Prima della partita, Sinner ha scambiato un saluto con Andrea Bocelli, che aveva assistito anche al suo allenamento pre-match.

Da Tajani a Gualtieri: i politici sugli spalti

Sugli spalti del Centrale erano presenti diverse personalità istituzionali e sportive. Tra gli altri il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il senatore di Forza Italia e presidente della FIN Paolo Barelli. Presenti anche i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, oltre al presidente della Fitp Angelo Binaghi.