«Mbappé Fuera!», perché i tifosi del Real Madrid stanno chiedendo la cessione del francese? La possibile rottura con i Blancos

La rivolta dei tifosi sotto i post della squadra per chiedere che il calciatore venga ceduto. La risposta dell'ex Psg: «Critiche eccessive»

La relazione tra Kilyan Mbappé e l’attrice Ester Exposito sembra andare a gonfie vele. Ma c’è un altro matrimonio che potrebbe essere al capolinea: quello tra il francese e il Real Madrid, o almeno quello tra l’ex Psg e i tifosi dei Blancos. Da giorni i social del club sono letteralmente invasi da un solo commento: una foto di Mbappé con la scritta Fuera, fuori. Anche il tecnico, Alvaro Arbeloa, l’ha criticato e il club è scontento. Il suo futuro è quindi tutt’altro che scritto, nonostante una stagione da 41 reti in altrettante presenze in tutte le competizioni.

La vacanza in Sardegna con Ester Exposito

Al centro delle proteste dei tifosi c’è la fuga d’amore del francese con la sua compagna in Sardegna. Mbappé è ai box dal 24 aprile, quando si è infortunato al bicipite femorale: non si allena ed è tornato dall’Italia per assistere dalla tribuna alla partita dei suoi compagni contro l’Espanyol. Ma il campione francese è diventato il bersaglio del malcontento dei tifosi, non soddisfatti per una stagione senza trofei e che vede il Real a -11 dai rivali del Barcellona, che potrebbero vincere il campionato proprio in faccia ai Blancos nella prossima giornata. Mbappè viene visto come uno dei principali responsabili di un’annata sottotono, perchè la sua figura è molto influente all’interno dello spogliatoio e gli atteggiamenti dentro e fuori dal campo non sono piaciuti ai tifosi. Ecco perchè la foto Fueraè diventata virale.

Con il Real Madrid è rottura

Anche Arbeloa ha tirato una stoccata al numero dieci del Real Madrid: «Ognuno fa quello che vuole nel tempo libero ma al Real creiamo non uomini in smoking ma in maglia sporca di fango e sudore». Sarà quindi da capire quale sarà il futuro di Mbappé. Secondo il New York Times, il francese si è scontrato con uno dei fedelissimi del tecnico dopo questa uscita. Tuttavia, i Blancos cambieranno quasi sicuramente allenatore, con il presidente Florentino Perez che spinge per il ritorno di Josè Mourinho. Intanto però è arrivata la risposta dell’entourage del francese: «Le critiche si basano su un’eccessiva interpretazione di elementi legati a un periodo di recupero supervisionato dal club. Questo NON corrisponde alla realtà dell’impegno e del lavoro che Kylian svolge quotidianamente per il bene della squadra».

Foto copertina: ANSA/MATTEO BAZZI | Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, 7 novembre 2023

