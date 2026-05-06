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Mattarella: Il cinema cammina con la Repubblica, è un nostro vanto – Il video

06 Maggio 2026 - 12:45 Redazione

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2026 "Il cinema ha camminato con la Repubblica. Ha raccontato, ha emozionato, ha catturato attenzioni, ha trasmesso idee, ha provocato divertimento e commozione. Il cinema è stato anche il volto, e un vanto, del nostro Paese lungo questo percorso. Ne è stato testimone eccellente e apprezzato. Ha fatto conoscere il genio e il gusto italiano. Ha attratto simpatia, curiosità, amicizia. Ha mostrato al mondo la nostra bellezza, i nostri paesaggi, il nostro modo di vivere, la nostra socievolezza. Il diffuso apprezzamento per la qualità italiana nel mondo si deve, in buona misura, alle immagini e alle parole del cinema", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante il suo intervento alla cerimonia di presentazione al Quirinale dei candidati ai Premi David di Donatello 2026. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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