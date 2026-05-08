Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoNicole Minetti
POLITICACoronavirusGiuseppe ConteM5SSanitàScuolaVideo

Giuseppe Conte e la malattia del figlio durante il Covid: «Due anni a letto, poi a scuola in carrozzina: un’angoscia terribile» – Il video

08 Maggio 2026 - 14:53 Matteo Revellino
Giuseppe Conte a One more time
Giuseppe Conte a One more time
L'ex premier racconta a One More Time l'aspetto più privato del periodo della pandemia, quando da presidente del Consiglio aveva dovuto affrontare anche i problemi di salute di suo figlio
Google Preferred Site

«Un’angoscia terribile». È ai microfoni del podcast One More Time di Luca Casadei che l’ex premier Giuseppe Conte svela un momento difficile della sua vita personale. Un dettaglio intimo, finora mai raccontato e che nessuno sapeva, neanche i suoi stretti collaboratori: la malattia di suo figlio Niccolò durante il Covid. «Nel periodo del Covid si è ammalato. È rimasto addirittura a letto per quasi due anni. Poi a un certo punto si è sentito un po’ meglio, io lo accompagnavo a scuola la mattina con la carrozzina», ha raccontato il leader del Movimento 5 Stelle.

Giuseppe Conte: «Mi ha reso il papà più felice del mondo»

L’ex premier non nasconde le emozioni che hanno accompagnato quel periodo complicato della sua vita: «Questa cosa mi ha angosciato tanto, perché avere un figlio che non si muoveva, un figlio sofferente, è stata un’angoscia terribile. Cercavo di tenerlo al riparo – prosegue Conte -, tentavo di distrarlo quando c’ero io. La sera gli leggevo qualcosa, noi avevamo sempre questa abitudine, però è stato faticosissimo». Oggi suo figlio sta meglio, anche se Conte non si sofferma sullo stato di salute attuale: «Niccolò è uscito da questi due anni angoscianti e mi ha reso il papà più felice del mondo».


Articoli di POLITICA più letti
1.

Grazia a Nicole Minetti, la procura generale frena. Le verifiche dell’Interpol sull’adozione e il parere favorevole: «Perché per ora non cambiamo idea»

2.

Giuli contro Salvini, scintille su Biennale e padiglione russo. Il post del leghista e la risposta avvelenata del ministro: cosa si sono detti

3.

Meloni: «Girano delle mie foto false generate con l’IA, devo dire mi hanno anche migliorata»

4.

Legge elettorale, Forza Italia vuole abbassare il premio al 10%. Ma Tajani smorza: «Nel centrodestra c’è condivisione complessiva»

5.

Striscioni “No Moschea” della Lega rimossi dagli autobus a Venezia e Mestre. Il presidente della Comunità Islamica: «Messaggi discriminatori» – L’Intervista

leggi anche
Elly Schlein
POLITICA

Il governo di Elly Schlein: nomi, ministeri e il Senato a Conte

Di Alba Romano
Giuseppe Conte
POLITICA

Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti: «Mi devo operare». L’annuncio del leader M5s sui social

Di Giovanni Ruggiero
superbonus
ECONOMIA & LAVORO

I tecnici del Mef svelano: a marzo 2026 spuntati fuori 8,4 miliardi di bonus edilizi spesi che nessuno aveva visto. Così il deficit ha sfondato il 3% del Pil. Non per colpa di Conte

Di Franco Bechis