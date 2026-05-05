Il governo di Elly Schlein: nomi, ministeri e il Senato a Conte

Le indiscrezioni sulla squadra dell'esecutivo della segretaria Dem in caso di vittoria alle elezioni

Uno schema di massima sulla squadra di governo. Nell’ipotesi che il centrosinistra guidato dal Partito Democratico di Elly Schlein vinca le elezioni. E la scadenza del 2027, ovvero quando si chiuderà naturalmente la legislatura. Dei potenziali ministri dell’esecutivo Elly parla oggi Il Giornale. E nel quale il Movimento 5 Stelle avrebbe la presidenza del Senato destinata a Giuseppe Conte. Più altre due caselle rilevanti.

Come sarà il governo di Elly Schlein

Per i nomi del governo Schlein si parte da Marta Bonafoni, fedelissima della segretaria del Pd e già in movimento per la composizione delle liste. Classe ’76, professione giornalista, due volte consigliera regionale nel Lazio, è oggi la coordinatrice nazionale della segreteria del Partito Democratico. Lei potrebbe approdare a Palazzo Chigi oppure avere le Pari Opportunità, a cui ambisce anche Alessandro Zan. Marco Furfaro invece andrebbe al Welfare. Poi altri tre nomi di rito schleiniano: Chiara Braga ai Rapporti con il Parlamento, Annalisa Corrado che viene associata al ministero dell’Ambiente e Camilla Laureti alle Politiche Agricole.

Gli altri nomi

Poi c’è Nicola Zingaretti, che potrebbe finire alle politiche giovanili. Schlein vorrebbe poi un politico all’economia: il nome è Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Pd e già ministro degli Affari regionali nel secondo governo Conte. Ma c’è anche Antonio Misiani, responsabile economico del Pd e vice ministro a Via XX settembre nell’esecutivo dell’avvocato del popolo. Agli Esteri viene visto in ascesa Peppe Provenzano che segue il dossier per il Nazareno in Parlamento. Il capogruppo a Montecitorio sarebbe Igor Taruffi.