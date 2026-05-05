Meloni: «Girano delle mie foto false generate con l’IA, devo dire mi hanno anche migliorata»

Il monito della premier sui pericoli nel cattivo uso dell'intelligenza artificiale: «I deepfake sono uno strumento pericoloso»

«Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa». Queste le parole della premier Giorgia Meloni in un post, in riferimento a un immagine falsa, prodotta con l’intelligenza artificiale, di una donna con il suo volto, in abbigliamento intimo, che un utente ha pubblicato sui social «spacciandola per vera e giudicandola anche».

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

«Oggi capita a me, domani può capitare a chiunque»

«Il punto, però, va anche oltre me. I deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no – precisa la presidente del Consiglio -. Per questo una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere. Perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque». Un utente le replica: «Questa Meloni la può mettere tranquillamente nel profilo ufficiale. Ci guadagna alla grande!!». Qualcun altro usa l’ironia: «Hai ragione bisogna difendersi dai deepfake… Per esempio su internet da anni gira un video di te fatto con l’intelligenza artificiale dove promettevi di tagliare le accise sui carburanti… Come possono le opposizioni abbassarsi a tanto pur di attaccare…».