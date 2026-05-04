Marianna Madia lascia il Pd e va con Renzi

Ministra con Renzi e Gentiloni, era schierata con Bonaccini alle primarie

La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia Viva. Madia è stata ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dal 22 febbraio 2014 al primo giugno 2018 nei governi Renzi e Gentiloni. Era schierata con Stefano Bonaccini al congresso del Pd che ha eletto Elly Schlein. Al referendum sul lavoro del 2025 ha votato sì a due quesiti, contrariamente alla linea ufficiale del partito che era per cinque no.