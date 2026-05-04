Sondaggio Swg, continua il calo dei partiti di governo. Scendono i 5 stelle, sale il Pd

Per il partito della premier, Fratelli d'Italia, si registra un -0,3%. Stabile Futuro Nazionale

Calano i big della politica nel nuovo sondaggio Swg condotto per il TgLa7, con una diminuzione delle preferenze per Fratelli d’Italia -0,3%, Movimento 5 Stelle -0,1%, Forza Italia -0,2% e Lega -0,1%. In salita il Partito Democratico e Verdi e Sinistra +0,2%.

Stabile Vannacci, sale Renzi

Tra i partiti minori rimane stabile Futuro Nazionale, in risalita Italia Viva +0,2%, Azione, Più Europa e Noi Moderati +0,1%. In discesa Altre Liste -0,2%. Cala dell’1% la percentuale di chi non si esprime.













