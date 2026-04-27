Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti: «Mi devo operare». L’annuncio del leader M5s sui social

L'ex premier parla di qualche giorno di pausa imposta dall'intervento chirurgico. Rinviati tutti gli impegni, in attesa di tornare «ad aggiornarci»

Agenda azzerata per Giuseppe Conte che ha annullato gli appuntamenti per i prossimi giorni in attesa di nuove disposizioni dei medici. Il presidente del M5s dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, come lui stesso ha spiegato sui social. In un breve post, l’ex premier ha ammesso che proprio in questo periodo «avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee».

Gli appuntamenti però sono rinviati a data da destinarsi, spiega Conte: «Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico». Per il momento, quindi, il leader pentastellato è costretto a prendersi una pausa da impegni politici, in attesa di nuovi aggiornamento: «Per qualche giorno non potremo aggiornarci – scrive Conte – ma vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione».