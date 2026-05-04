Achille Polonara si ritira dal basket. L’annuncio: «Mi mancherai palla a spicchi»

Il campione di pallacanestro dopo la diagnosi di leucemia mieloide acuta ha ricevuto un trapianto di midollo lo scorso settembre. In ripresa, ha però dovuto rinunciare al campo agonistico

Achille Polonara dice addio al basket professionale. Lo ha annunciato lui stesso sui social. «Grazie ai coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo… grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!! Vorrei che questo momento non arrivasse mai. Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi».

Achille Polonara tornato a casa dopo il trapianto di midollo a cui si è sottoposto il 25 settembre 2025, all’ospedale Sant’Orsola di Bologna

Le sfide di Polonara, vinte (specialmente nell’ultimo anno)

Polonara, 34 anni, in carriera ha vinto due Supercoppe italiane con la Reggiana (nel 2015) e con la Virtus Bologna (nel 2023), una Fiba Europe Cup con Sassari (nella stagione 2018-19), una Coppa del Presidente in Turchia con l’Efes (nel 2022), un titolo spagnolo con Baskonia (nella stagione 2019-2020), un titolo turco con il Fenerbahce (nel 2021-22), un titolo lituano e una coppa di Lituania con lo Zalgiris (nel 2022-23), uno scudetto con la Virtus Bologna (nella stagione 2024-25), oltre ad aver giocato per la Nazionale. Nel giugno del 2025 gli è stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta, curata a Bologna e poi a Valencia. Nel capoluogo emiliano è stato sottoposto a trapianto di midollo nel settembre scorso. Negli ultimi mesi le condizioni di salute, andate via via migliorando, gli hanno permesso di riprendere l’attività sportiva, fino all’annuncio del ritiro.