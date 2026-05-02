Maratone e ultramaratone: cosa succede al nostro corpo quando corriamo

Confrontando gare da 40 km e ultramaratone, il nuovo studio effettuato su atleti impegnati in gare mostra che nelle distanze estreme i globuli rossi accumulano più danni e segni di invecchiamento

Correre è sinonimo di salute, ma cosa succede quando si supera il limite? Negli ultimi anni le ultramaratone, gare sfidanti e impegnative che possono arrivare fino a 170 chilometri, spesso su terreni montuosi, sono diventate sempre più popolari, trasformando la resistenza fisica in una vera sfida al corpo. Se l’attività aerobica è associata a benefici ben documentati, dagli effetti cardiovascolari alla longevità, le distanze estreme iniziano a sollevare interrogativi diversi. Non solo su muscoli e articolazioni, ma anche su ciò che accade a livello microscopico: che impatto ha uno sforzo così prolungato sul sangue e, in particolare, sui globuli rossi che trasportano ossigeno in tutto l’organismo?

Cosa accade al sangue?

Per capire cosa accade davvero al sangue durante uno sforzo così prolungato, il team guidato dal professor Angelo D’Alessandro dell’University of Colorado Anschutz ha analizzato campioni di due gruppi di runner: 11 atleti impegnati in una gara da 40 chilometri e 12 partecipanti a una ultramaratona da circa 170 chilometri, prelevati poche ore prima e dopo la competizione. In entrambi i casi, i globuli rossi mostravano segni di stress ossidativo, cioè danni causati dalle specie reattive dell’ossigeno (ROS): molecole altamente instabili prodotte dal nostro organismo quando aumenta il consumo di ossigeno. Il team di ricercatori ha rilevato come in condizioni di sforzo intenso, queste molecole possono accumularsi e “ossidare” proteine e membrane cellulari, «alterandone la struttura». Nei runner delle distanze estreme questi effetti risultavano molto più marcati: «I globuli rossi accumulano danni e appaiono più vecchi», osserva D’Alessandro. Dopo l’ultramaratona, le cellule tendevano a perdere la loro tipica forma a disco, fondamentale per deformarsi e attraversare i capillari, assumendo una configurazione più sferica. «In questa forma i globuli rossi fanno più fatica a passare attraverso la milza e vengono eliminati più facilmente dal sistema immunitario», spiega il ricercatore Travis Nemkov al New Scientist. «Un cambiamento che le rende meno flessibili e accelera il loro normale processo di degradazione».

Le conseguenze e la ricerca

Dopo l’ultramaratona, i ricercatori hanno osservato un calo di circa il 10% dei globuli rossi, legato alla loro eliminazione più rapida da parte dell’organismo. Un dato che gli scienziati spiegano riflettere l’accelerazione del normale processo di ricambio cellulare e che almeno nel breve termine, «non è sufficiente a causare anemia clinica, perché compensato dalla produzione di nuove cellule». È però proprio su questo punto che si concentrano le domande: questo invecchiamento accelerato rappresenta un effetto potenzialmente dannoso o una risposta adattativa allo sforzo estremo? «Gli studi in corso dovranno chiarire quanto durano questi cambiamenti e se possano influenzare, nel tempo, le prestazioni o la salute degli atleti».