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Nasce a bordo di un aereo diretto a Fiumicino. Il benvenuto al piccolo dalla crew di Ita Airways – La foto

30 Aprile 2026 - 19:12 Alba Romano
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La mamma, incinta al settimo mese, è entrata in travaglio a un'ora dal decollo. Il piccolo nasce grazie allo staff a bordo e a due passeggere: un medico e un'infermiera

Ha deciso di nascere su un volo aereo partito da Dakar la scorsa notte e diretto a Roma Fiumicino, senza aspettare i canonici nove mesi. La mamma, dopo un’ora dal decollo, incinta al settimo mese, ha iniziato ad entrare in travaglio ed è stata assistita nel parto ad alta quota dallo staff presente a bordo e due passeggere: un medico e un’infermiera. La donna e il piccolo stanno bene, tanto che prima di ricevere l’assistenza sanitaria necessaria dopo l’atterraggio c’è stato anche il tempo di scattare un dolce selfie.

parto su volo
Lo scatto con bimbo e neomamma a bordo del volo AZ855

Ita Airways: «Auguriamo al bimbo una splendida vita piena di gioie»

A raccontare del particolare parto è stata la compagnia del volo AZ855, Ita Airways che in una nota si rallegra del lieto evento. Alle due passeggere, un medico e un’infermiera, vanno «i più vivi ringraziamenti da parte della Compagnia». Il piccolo, in perfetta salute, è il primo bambino nato a bordo di un aeromobile nella storia di Ita Airways, «che augura al bimbo una splendida vita piena di gioie».

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