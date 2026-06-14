Bologna, autista ferma il bus pochi metri dopo la pensilina: un passeggero sale a bordo e gli stacca un pezzo di orecchio a morsi

L'aggressione in pieno centro su un mezzo della linea 96. L'uomo è fuggito all'arrivo della polizia, che ora vaglia i filmati delle telecamere di sicurezza

Una manciata di metri di ritardo nel frenare il mezzo è bastata a scatenare una violenza inaudita. È successo a Bologna, in piazza Minghetti, dove un autista della linea 96 di Tper è stato aggredito da un passeggero infuriato, che è arrivato a staccargli a morsi un pezzo di orecchio. I fatti, riportati dall’edizione locale de Il Resto del Carlino, risalgono alla mattina di ieri, sabato 13 giugno, intorno alle 8 della mattina.

L’aggressione

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del bus non si sarebbe accorto immediatamente della richiesta di fermata, arrestando la corsa del mezzo qualche metro più avanti rispetto alla pensilina stabilita. Un ritardo minimo, che ha però scatenato la furia dell’uomo che attendeva a terra. Non appena le porte si sono aperte, l’uomo è salito a bordo puntando direttamente l’autista. Prima ha iniziato a sputargli addosso e a insultarlo, poi l’aggressione. Il conducente ha tentato in ogni modo di respingerlo e allontanarlo dalla cabina di guida ma l’uomo si è avventato su di lui mordendolo brutalmente all’orecchio e astaccandone un pezzettino.

La fuga

L’allarme è scattato immediatamente, ma l’aggressore, non appena si è reso conto dell’arrivo imminente delle forze dell’ordine, è riuscito a scendere dal bus e a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi all’autista e lo hanno trasportato in ospedale, e la polizia. Gli agenti hanno già provveduto ad acquisire i filmati dell’impianto di videosorveglianza interna del mezzo pubblico: le immagini sono ora al vaglio degli inquirenti per identificare l’autore del folle gesto.