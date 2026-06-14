Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMondiali 2026
ATTUALITÀAutobusBolognaEmilia-RomagnaInchieste

Bologna, autista ferma il bus pochi metri dopo la pensilina: un passeggero sale a bordo e gli stacca un pezzo di orecchio a morsi

14 Giugno 2026 - 12:02 Cecilia Dardana
autobus bologna
autobus bologna
L'aggressione in pieno centro su un mezzo della linea 96. L'uomo è fuggito all'arrivo della polizia, che ora vaglia i filmati delle telecamere di sicurezza
Google Preferred Site

Una manciata di metri di ritardo nel frenare il mezzo è bastata a scatenare una violenza inaudita. È successo a Bologna, in piazza Minghetti, dove un autista della linea 96 di Tper è stato aggredito da un passeggero infuriato, che è arrivato a staccargli a morsi un pezzo di orecchio. I fatti, riportati dall’edizione locale de Il Resto del Carlino, risalgono alla mattina di ieri, sabato 13 giugno, intorno alle 8 della mattina.

L’aggressione

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del bus non si sarebbe accorto immediatamente della richiesta di fermata, arrestando la corsa del mezzo qualche metro più avanti rispetto alla pensilina stabilita. Un ritardo minimo, che ha però scatenato la furia dell’uomo che attendeva a terra. Non appena le porte si sono aperte, l’uomo è salito a bordo puntando direttamente l’autista. Prima ha iniziato a sputargli addosso e a insultarlo, poi l’aggressione. Il conducente ha tentato in ogni modo di respingerlo e allontanarlo dalla cabina di guida ma l’uomo si è avventato su di lui mordendolo brutalmente all’orecchio e astaccandone un pezzettino.

La fuga

L’allarme è scattato immediatamente, ma l’aggressore, non appena si è reso conto dell’arrivo imminente delle forze dell’ordine, è riuscito a scendere dal bus e a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi all’autista e lo hanno trasportato in ospedale, e la polizia. Gli agenti hanno già provveduto ad acquisire i filmati dell’impianto di videosorveglianza interna del mezzo pubblico: le immagini sono ora al vaglio degli inquirenti per identificare l’autore del folle gesto.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Avvelenate con la ricina, spunta il messaggio di Antonella Di Vita: «Cerco un avvocato divorzista». Nei guai l’amica che ha nascosto le chat

2.

Avvelenate con la ricina, l’amica di famiglia denunciata per favoreggiamento. Smascherata dai pm: il giallo sul segreto delle liti in famiglia

3.

Bimba di 3 anni dimenticata sullo scuolabus, salvata dopo quattro ore. La rabbia del padre: «Sfiorata la tragedia»

4.

Le due sorelline scomparse e l’ombra del rapimento. «Alisya era cambiata»

5.

Milano, l’interprete Roberto Guerrino trovato morto in casa: le ferite alla testa e l’ombra dell’omicidio. Da re Carlo a Mattarella nel curriculum: chi era

leggi anche
coma bocciata assenze
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Battipaglia, 17enne in coma viene bocciata a scuola. «Troppe assenze»

Di Stefania Carboni
venezia uccide zia
ATTUALITÀ

Venezia, 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume: ha confessato. L’ipotesi dei dissidi per una presunta eredità

Di Stefania Carboni
alberto stasi
ATTUALITÀ

Alberto Stasi e la prima giornata fuori dal carcere. L’insalata di riso della mamma e quel desiderio: tornare a fare un giro in moto

Di Alba Romano
roberto guerrino
ATTUALITÀ

Agguato durante l’incontro intimo: così Roberto Pietro Guerrino è stato massacrato in casa

Di Alba Romano