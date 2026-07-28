Fabrizio Corona e l’auto rotta che però era senza benzina: 17 mila euro da pagare

La società Atena srl perde in giudizio contro l'autonoleggio. E ora deve pagare le penali e le spese processuali

La società di Fabrizio Corona dovrà pagare 15 mila euro di penale e 2.500 di spese legali per aver abbandonato una Jeep Wrangler abbandonata in autostrada a dicembre 2023. Il tribunale di Milano ha respinto l’opposizione della Atena srl (per il 99% di proprietà della madre di Corona) al decreto ingiuntivo notificatole dopo un anno di fatture non pagate e che comprendevano il noleggio di una Range Rover Sport Svr. Il giudice Maria Burza non ha creduto alla tesi di Corona. Il quale sosteneva che il credito dell’autonoleggio avrebbe dovuto essere compensato da un risarcimento per i malfunzionamenti del Suv.

Fabrizio Corona e i 17 mila euro

Il Fatto Quotidiano racconta la storia della lite tra la società di Corona e l’autonoleggio. La società Atena srl sosteneva che Corona avesse dovuto rinunciare a due ospitate a pagamento in locali notturni. Per colpa della Range Rover. Che lo avrebbe lasciato a piedi tra Milano e Lainate. Mentre la Jeep lo avrebbe abbandonato tra Milano e Modena. Ma gli atti hanno raccontato un’altra storia. Per la prima auto non è stata rinvenuta “alcuna documentazione dalla quale emerga una comunicazione relativa al presunto guasto al motore”. E l’autonoleggio aveva già maturato un altro credito di 32 mila euro. Per il chilometraggio oltre il limite.

Lo sconto

Il credito era stato scontato in seguito “su richiesta del cliente” del 75%, “in ragione dei rapporti contrattuali intercorsi nel tempo”. La Jeep invece è stata recuperata con il carro attrezzi. E lì si è scoperto che non era rotta: mancava solo la benzina. Mentre l’autista di Corona ha ammesso che quella sera il suo capo aveva partecipato lo stesso alla serata. Per i danni alla vettura il giudice ha riconosciuto altri 2 mila euro all’autonoleggio. Perché «è verosimile che il comportamento imprudente, consistito nell’abbandonare il veicolo sull’autostrada, abbia causato un danno al veicolo, rinvenuto poi incidentato», si legge nella sentenza.