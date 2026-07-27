Sara Soldati, le accuse a Del Vecchio e la testimone: «Dà alla bimba chicken nuggets»

La modella Kornelia Ski, ex dell'imprenditore, avrebbe registrato un video poi consegnato ai carabinieri in Sardegna. La risposta degli avvocati

Sara Soldati accusa Leonardo Maria Del Vecchio di non lasciarle vedere la figlia. E afferma che la bambina è in pericolo da sola con il padre. Che ora è con lei in Corsica. A parlare è l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, legale della madre della bambina di un anno. E l’integrazione di querela formalizzata ai carabinieri in Sardegna cita la testimonianza di una delle ex dell’imprenditore editore. Si tratta, scrive Repubblica, della modella Kornelia Ski, che si trovava con lui sullo yacht No Rush fino a pochi giorni fa.

La testimonianza

Kornelia Ski è una modella e content creator americana di origini polacche, nata nel 2004 e nota per la sua forte popolarità su TikTok e per la sua carriera nel mondo della moda con l’agenzia Ford Models. A marzo Chi ha pubblicato alcune foto con Leonardo Maria. Kornelia è finita sui giornali un paio di anni fa quando si parlò di una relazione tra lei e Leonardo DiCaprio. Aveva partecipato a una festa organizzata per Capodanno 2022 a bordo del yacht dell’attore a St. Barts. All’epoca era appena maggiorenne. E adesso, tornata a New York e probabilmente diventata anche ex di Del Vecchio, avrebbe riferito di condizioni non appropriate nell’accudimento della bambina.

L’affidamento

Probabilmente Sara Soldati vuole ottenere la revisione delle condizioni di custodia ed economiche dell’affidamento. Finora ha denunciato due volte Lmdv. Il 14 luglio, per sottrazione di minore: «Lui le ha sottratto la bambina», dice sempre Bernardini de Pace con il collega Luca Procaccini. La seconda due giorni fa, per violenza privata: «Dopo molte insistenze», riportano i legali, la madre sarebbe salita a bordo ma «lui le ha impedito di portarla con sé e di restare sola con lei». I legali Domenico Aiello e Daniela Missaglia smentiscono la ricostruzione. Kornelia avrebbe videoregistrato la testimonianza, poi acquisita ieri dai carabinieri di Porto Cervo dopo 5 ore di colloquio.

«Torna alle 6 di mattina»

La modella ha raccontato un episodio in cui Leonardo Maria Del Vecchio «torna alle sei di mattina», svegliando entrambe, Ski e la bambina. E avrebbe somministrato alla figlia chicken-nuggets bollenti, provocandole bruciori e pianti. Nell’ultima querela la madre richiede alle autorità «la verifica delle sue condizioni». Tra i due è stato firmato un accordo. «Una scrittura privata firmata per il terrore di perdere la figlia, ne chiederemo la nullità» assicurano i legali della madre. Ma un accordo che, ricordano gli avvocati di Del Vecchio, è tuttora valido.