A 2 anni resta bloccato in auto sotto al sole, l’allarme della madre e i cartoni per proteggerlo: la svolta con i vigili che non aspettano i pompieri

Tutti i finestrini erano rimasti alzati, la chiusura centralizzata attivata e le chiavi dimenticate all'interno. La vicenda in provincia di Padova

Un bambino di due anni è stato salvato a Cittadella, in provincia di Padova, dopo essere rimasto bloccato dentro l’auto della madre. Il piccolo si era ritrovato nell’abitacolo con tutti i finestrini alzati, le chiavi all’interno e la chiusura centralizzata attiva. Come racconta il Messaggero, è stata una pattuglia dei vigili urbani che, passando, ha notato la donna di 30 anni in evidente stato di agitazione. Con lei alcune persone arrivate in soccorso, che hanno cercato di coprire con dei cartoni i vetri dell’auto, rimasta sotto al sole.

Una pattuglia della Polizia locale, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, è intervenuta intorno alle 15 dopo essere stata fermata da alcuni passanti. Le persone presenti, allarmate, stavano già cercando di riparare l’auto dal sole con dei cartoni, mentre la madre del piccolo, una donna di 30 anni residente a Cittadella, era in evidente stato di agitazione.

L’auto si trovava a pochi metri dalla sede del distaccamento dei vigili del fuoco di via Riva del Grappa, ma la squadra locale era già impegnata in un altro intervento fuori città. La centrale operativa aveva quindi dirottato sul posto i pompieri di Castelfranco Veneto, distanti circa quindici chilometri. Nell’attesa, il bambino aveva iniziato ad agitarsi nell’abitacolo, mentre vedeva sua madre all’esterno sempre più agitata. Anche perché la temperatura interna cominciava a salire in modo preoccupante.

Vista l’urgenza, gli agenti della Locale hanno deciso di agire senza aspettare l’arrivo dei pompieri: hanno infranto il vetro del deflettore posteriore, facendo attenzione che nessun frammento raggiungesse il bambino, per poi sbloccare le portiere dall’interno e riconsegnare il piccolo, sano e salvo, tra le braccia della madre. Il bimbo, spaventato ma illeso, non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

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