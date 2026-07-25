Weekend di piogge, poi torna il grande caldo con temperature sopra i 40 gradi. Quanto durerà la quarta ondata di calore

Dal 29 luglio comincia la quarta ondata di calore dell'estate 2026, con picchi di 39 gradi a Roma e Milano. Secondo le previsioni, potrebbe durare almeno fino al 10 agosto

Durerà solo fino a domani, domenica 26 luglio, la tregua dal caldo. Dalla prossima settimana, torna l’anticiclone africano con temperature ben al di sopra della media stagionale che sembrano far presagire l’arrivo della quarta ondata di calore dell’estate 2026. A fare il punto della situazione è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Per oggi, sabato 25 luglio, si prevede tempo generalmente buono, con temperature più alte solo in Sardegna e Sicilia. Dal pomeriggio, per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica, sono attese piogge su Valle d’Aosta e Piemonte, in serata anche su Lombardia, Liguria e Alta Toscana.

Domenica di pioggia

Domenica arriverà la pioggia su diverse regioni italiane, con i modelli meteorologici – si legge nella nota de iLMeteo.it – che «individuano una zona di massima allerta» lungo le coste di Liguria di Levante, Toscana e Lazio. Prevista instabilità su Pianura Padana e Alpi e, dal pomeriggio, fino alla Campania. Ancora caldo, invece, nelle altre regioni del Sud.

Il Mediterraneo sempre più caldo e i forti temporali del weekend

«L’energia devastante di questi imminenti temporali ha un’origine chiara», spiega Tedici, vale a dire il calore anomalo accumulato dal Mediterraneo per via delle temperature sempre più elevate causate dai cambiamenti climatici: «Il mare italiano ha raggiunto i 28°C davanti alle coste liguri e tirreniche e addirittura i 30°C in Campania, valori tipici di Cuba o dei Caraibi. Oltre a rappresentare un dramma per la fauna marina, un mare così caldo è un immenso serbatoio di “carburante” pronto a esplodere al primo refolo di aria fresca. Ecco spiegato il maltempo di domenica soprattutto lungo le coste liguri e tirreniche».

La quarta ondata di calore

Da mercoledì 29 luglio è atteso il ritorno dell’anticiclone africano, in quella che già si prospetta come la quarta ondata di calore dell’estate, che secondo i meteorologi ci terrà compagnia almeno fino al 10 agosto. «Le proiezioni indicano un rapido rientro nella fornace: si prevedono 39°C a Milano e Roma, e picchi che supereranno agevolmente i 41-43°C nelle aree più roventi del Centro-Sud. Fatta salva qualche fisiologica e breve parentesi instabile sulle Alpi, l’Italia intera dovrà prepararsi a sudare ancora», conclude la nota de iLMeteo.it.

Foto copertina: ANSA/Fabio Frustaci