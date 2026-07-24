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Mario Roggero, l’amicizia in carcere con Bossetti e il rischio trasferimento da Bollate: «Crea malumori»

24 Luglio 2026 - 05:57 Alessandro D’Amato
mario roggero carcere bollate amicizia massimo bossetti
mario roggero carcere bollate amicizia massimo bossetti
Il gioielliere vuole lavorare come contabile dell'istituto. La numerologia e i rapporti con gli altri detenuti. E il rischio di un trasferimento a Cuneo
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Mario Roggero per ora potrà rimanere a Bollate. Perché la sua è una «situazione delicata», anche se non c’è «nessun privilegio». Il gioielliere di Grinzane Cavour è detenuto al quinto reparto e ha conosciuto Massimo Bossetti: «Sono qui da più tempo, se hai bisogno di consigli o di qualcosa, ci sono», lo ha rassicurato l’uomo in carcere per l’omicidio di Yara Gambirasio. Presto potrebbe iniziare a lavorare come contabile nell’istituto. Ma, fa sapere Il Giornale, intanto rischia il trasferimento in un carcere più duro. Perché Bollate è un carcere che di solito i detenuti devono meritarsi con anni di buona condotta altrove. E il suo arrivo sta creando qualche malumore.

Mario Roggero e Massimo Bossetti

«Si sta ambientando», dice il suo avvocato Stefano Marcolini a Repubblica. Roggero è in cella con un condannato per narcotraffico che è molto bravo in cucina. A Bollate ogni mattina le celle si aprono presto e si chiudono alle 20. È autorizzato anche ad andare all’aperto. Per dieci minuti può telefonare a casa ogni giorno. È anche alle prese con la spesa che può fare anche in carcere, una lista autorizzata dalla quale può scegliere pasta e caffè. E poi quel pensiero che non lo molla: «Non dovrei stare qui».

Libero racconta il nuovo rapporto con Bossetti. Nella sua sezione c’è anche il killer della Uno Bianca, Fabio Savi. E «Mario piano piano sta conoscendo tutti». Secondo il quotidiano il gioielliere è appassionato di numerologia: il 5 – giorno del suo compleanno, 5 maggio – rappresenta il cambiamento. Per ogni malanno Mario, mal di denti, mal di testa, raffreddore, ha una lista di numeri da ripetere.

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Il carcere

Ma secondo Il Giornale la sua permanenza a Bollate è a rischio. Anche se il suo istituto di riferimento, Cuneo, è considerato un posto infernale. Per la sovraesposizione mediatica del carcere e perché di fatto Roggero si è scelto il penitenziario in cui scontare la pena, visto che si è costituito proprio lì. Anche l’insistenza per ottenere subito un lavoro all’interno viene vissuta come il suo tentativo di restare definitivamente a Bollate. E questo starebbe creando qualche malumore.

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