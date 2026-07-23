Mario Roggero, le richieste di risarcimento sono di 2,3 milioni di euro

Con il procedimento civile il gioielliere rischia di pagare molto di più rispetto a quanto stimato dal tribunale penale. Ma può ancora trovare un accordo

Il gioielliere di Grinzane Cavour Mario Roggero dovrà fronteggiare in sede civile una richiesta di risarcimento per 2,3 milioni di euro. Lo dicono le ordinanze della Corte d’Appello di marzo e settembre 2024. Ovvero quelle che hanno stabilito sequestri di beni e conti correnti del 72enne in Tunisia. La provvisionale dei giudici era di 780 mila euro, di cui 300 mila versati in sede di udienza preliminare, quando Roggero aveva in animo di scegliere il rito abbreviato (che avrebbe comportato sconti di pena). Il totale arriva dalla richiesta di 1,3 milioni dalla famiglia di Andrea Spinelli, 745 mila euro da quella di Giuseppe Mazzarino e 250 mila per il terzo componente della banda Alessandro Modica, soltanto ferito.

I risarcimenti di Roggero

La Stampa spiega che con i risarcimenti in sede civile – il procedimento non è ancora iniziato, Roggero può ancora arrivare a un accordo con le parti – rischia di pagare molto di più rispetto a quanto stimato dai giudici del tribunale penale. Intanto La Verità parla di Franco Iachi Bonvin, tabaccaio di Pavone Canavese (Torino) che il 7 giugno 2019 sparò e uccise un ladro che con dei complici aveva rubato un macchinario cambiamonete della sua tabaccheria che si trovava accanto alla sua abitazione. Ha ricevuto una condanna a un anno e 8 mesi con pena sospesa.

Il caso Iachi Bonvin

Alle 2.30 di notte Iachi Bonvin «mentre dormiva al secondo piano dell’immobile dove abitava, a Pavone Canavese, sentiva la sirena dell’allarme antintrusione del bar Fast-Furious (di sua proprietà, ma gestito da altri) al piano terra dello stesso immobile e, affacciatosi dal balcone, aveva notato tre individui a volto coperto che stavano caricando su un furgone (risultato poi rubato) l’apparecchiatura elettronica cambiamonete prelevata dal bar (che risultò contenere la somma di 3.000 euro)».

Il tabaccaio

Secondo quanto ha ricostruito l’indagine il tabaccaio ha «preso un revolver legalmente detenuto e portatosi nuovamente sul balcone, esplodeva vari colpi di pistola». Uno di questi «colpiva alla schiena Ion Stavila (ventiquattrenne di origini moldave, ndr), cagionandone la morte». L’uomo è stato condannato in primo grado a 5 anni per omicidio volontario con le attenuanti (tra cui il risarcimento dei parenti della vittima). Poi l’appello e la contestazione del reato di omicidio colposo, con la condanna a un anno e 8 mesi. Il ricorso in Cassazione è stato ritirato.

Il pentimento

«Il mio assistito, che in primo grado aveva ricevuto una condanna a 5 anni e 6 mesi per omicidio volontario, ha sempre detto di provare un grande dolore per l’accaduto. E che era profondamente dispiaciuto di aver causato la morte di una persona. In Appello è stata accolta la nostra difesa. Ossia che il mio assistito aveva agito per legittima difesa o in subordine per eccesso di legittima difesa. Ed è stato condannato a un anno e 8 mesi per omicidio colposo, con sospensione della pena», dice la difesa. Roggero invece ha detto anche in tv che rifarebbe tutto. Un solo omicidio, il risarcimento, il pentimento, la pistola regolarmente detenuta. Le differenze con il caso del gioielliere sono evidenti.