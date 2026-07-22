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Morto a 5 anni in piscina, tragedia al centro estivo. Bambini sotto shock: il caso in provincia di Roma

22 Luglio 2026 - 13:51 Giovanni Ruggiero
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Immediate le operazioni di rianimazione sul bambino fino all'arrivo degli operatori sanitari, che hanno potuto solo constatarne la morte. Il sospetto del malore prima che andasse sott'acqua
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Un bambino di cinque anni è morto mentre si trovava in piscina a Monterotondo, alle porte di Roma. Il piccolo era nella struttura comunale con altri 15 bambini che partecipavano a un centro estivo. Secondo una prima ricostruzione citata dal Messaggero, il bambino avrebbe avuto un malore ed è andato sott’acqua, tra lo show dei presenti.

Sul bambino sono state rapidamente eseguite le operazioni di rianimazione. Avvertito il 118, è intervenuto anche l’elisoccorso. Ma una volta sul posto, gli operatori sanitari hanno potuto solo constatare la morte del piccolo. Sul posto il pm di turno della procura di Tivoli e i carabinieri a cui sono affidate le indagini.

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