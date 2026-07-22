Morto a 5 anni in piscina, tragedia al centro estivo. Bambini sotto shock: il caso in provincia di Roma

Immediate le operazioni di rianimazione sul bambino fino all'arrivo degli operatori sanitari, che hanno potuto solo constatarne la morte. Il sospetto del malore prima che andasse sott'acqua

Un bambino di cinque anni è morto mentre si trovava in piscina a Monterotondo, alle porte di Roma. Il piccolo era nella struttura comunale con altri 15 bambini che partecipavano a un centro estivo. Secondo una prima ricostruzione citata dal Messaggero, il bambino avrebbe avuto un malore ed è andato sott’acqua, tra lo show dei presenti.

Sul bambino sono state rapidamente eseguite le operazioni di rianimazione. Avvertito il 118, è intervenuto anche l’elisoccorso. Ma una volta sul posto, gli operatori sanitari hanno potuto solo constatare la morte del piccolo. Sul posto il pm di turno della procura di Tivoli e i carabinieri a cui sono affidate le indagini.

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