Così Mario Roggero faceva sparire i fondi delle donazioni. Lo psichiatra: «Dopo tante rapine il cervello reagisce»

La ricostruzione della Gdf: i soldi in Tunisia e gli immobili donati alla moglie. Il bonifico estero da 50 mila euro e i 480 mila ancora da dare

La raccolta di fondi di Mario Roggero non era «destinata a sopperire alle spese della propria difesa e del procedimento». Ma attestava invece «il pervicace e reiterato tentativo dello stesso di sottrarre le disponibilità di denaro a lui facenti capo alle garanzie dei creditori, in particolare al pagamento delle spese processuali». A metterlo nero su bianco è la prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Torino, dopo che il gioielliere di Grinzane Cavour aveva spostato soldi dal suo conto a un conto corrente in Tunisia. Intanto lo psichiatra Claudio Mencacci sostiene la sua capacità di intendere e di volere dopo la rapina del 2015.

La raccolta fondi di Mario Roggero

«Il gioielliere aveva già subito furti. Essere aggredito una seconda volta mette in moto un altro tipo di risposta rispetto alla prima. L’amigdala, una “mandorla“ situata nella parte più profonda del cervello, riconosce che c’è una situazione simile a quella precedente e in un istante riattiva il passato. Per questo genera prima una specie di riduzione di capacità decisionale e poi una reazione intensa», sostiene Mencacci in un’intervista al Giornale. Nel frattempo La Stampa riepiloga la vicenda delle donazioni finite sui conti esteri per sottrarre fondi alle garanzie nei confronti dei creditori. La Guardia di Finanza scrive in una nota che «Roggero chiese alla banca di credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese, filiale di Gallo di Grinzane Cavour, l’esecuzione di un bonifico estero da 50 mila euro l’11 settembre 2024» a favore di altro deposito riconducibile a lui e alla moglie Mariangela Sandrone.

Il blocco dei 50 mila euro

Per questo il tribunale ha deciso il blocco conservativo di 50 mila euro: «Anche perché – si legge nell’ordinanza – ricorre anche il presupposto del pericolo nel ritardo, considerato che Roggero ha posto in essere plurimi atti volti a disperdere e non rendere aggredibili le proprie risorse patrimoniali». In un’altra nota delle Fiamme Gialle si spiegava che Roggero il 29 marzo del 2024 si era presentato davanti al notaio Gaia Frunzio di Alba, sottoscrivendo un atto di cessione di quote di patrimonio alla moglie. «Una buona parte del suo patrimonio era stato sottratto – si legge nella seconda ordinanza – alla garanzia dei creditori».

480 mila euro

E quindi Roggero stava tentando di disperdere le garanzie del proprio patrimonio. Anche con la cessione di quattro fabbricati a La Morre alla moglie fatta a marzo 2024, considerata nell’atto giudiziario «un’intestazione fittizia». Il “blocco” dei beni per un valore di 1,17 milioni di euro è stato deciso, e tutt’ora è in vigore, «anche in considerazione del fatto che il notevole importo della condanna (i 480 mila euro delle provvisionali) è suscettibile di essere determinata in un importo maggiore» nei successivi passaggi di natura civilistica.

Lo psichiatra

Mencacci, presidente della società italiana di Neuropsicofarmacologia, spiega che «quando il cervello percepisce una minaccia grave, il sistema autonomo fa scattare delle risposte difensive. Prima con una riduzione della capacità decisionale per qualche attimo e con una sorta di paralisi, di congelamento. Poi con un’esplosione. E, capita, con una reazione anche eccessiva».

Secondo lo psichiatra «il vissuto non si dimentica. Per questo scatta un’ipervigilanza e perdiamo temporaneamente la capacità di una valutazione razionale. Il gioielliere sicuramente nella sua reazione è stato influenzato da una vittimizzazione e da uno stato di allerta». E conclude: «Facciamo il paragone con le allergie per rendere meglio l’idea. Se uno è allergico a un frutto e lo mangia la prima volta, magari ha una reazione nulla o lieve. La reazione vera e conclamata, spesso violenta, si manifesta la seconda o la terza volta, quando il corpo riconosce la sostanza nociva».