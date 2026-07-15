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Meteo, in Lombardia allerta arancione per temporali e forte vento. Il comune di Milano ai cittadini: «State lontani da parchi e zone alberate»

15 Luglio 2026 - 15:55 Alba Romano
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Mentre ancora il caldo non dà tregua, la Lombardia ha diramato l'allerta arancione fino a mezzanotte. Italia spaccata in due: 45 gradi in Sardegna e Sicilia
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A Milano è allerta meteo per temporali e forte vento, con velocità fino a 150 chilometri all’ora, fino a domani, giovedì 16 luglio. Mentre ancora il caldo non dà tregua, con temperature che – secondo le centraline dell’Arpa – in città oggi hanno superato i 36 gradi, il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato l’allerta arancione fino a mezzanotte e poi gialla, quindi inferiore, fino alle 9 di domani.

Il messaggio del comune di Milano ai cittadini

Per questo, il Comune del capoluogo lombardo chiede di allontanarsi da «aree verdi, parchi e in generale zone alberate, non stare vicino ad impalcature di cantieri, dehors e tende e chiedere di mettere in sicurezza ponteggi, tendaggi e oggetti sui balconi». Il Centro operativo comunale della Protezione civile del Comune di Milano è attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

L’Italia divisa in due: le città da bollino rosso

Mentre al Nord scatta l’allerta per i nubifragi, cresce il numero delle città da bollino rosso per il caldo, con il massimo livello di rischio per l’intera popolazione. Venerdì 17 luglio saranno 16 i centri urbani interessati, contro i 15 previsti per domani e i 7 di oggi, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 città.

Il bollino rosso riguarderà Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. La novità è l’ingresso di Milano tra le città con il livello massimo di allerta. Sempre venerdì saranno invece quattro le città con bollino arancione, che indica un rischio caldo limitato soprattutto alle persone più fragili: Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli.

Foto copertina: ANSA/TINO ROMANO | Persone camminano proteggendosi con ombrelli dalla pioggia e dal temporale che hanno colpito Torino, 15 luglio 2026

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