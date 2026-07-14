Meteo, tra oggi e domani 40 gradi su tutta Italia. Poi farà fresco la prossima settimana

Intanto in Francia continua a bruciare la foresta di Fontainebleau. Due arresti per il rogo

Secondo il meteo oggi ci saranno condizioni di tempo asciutto in Italia, con la possbilità di acquazzoni o temporali sulle Alpi. La temperatura sarà ancora in rialzo. I valori supereranno di 6-8 gradi la media del centro-nord e della Sardegna. I valori massimi si avvicineranno ai 40 gradi. Localmente verranno superati nei prossimi giorni. Domani 15 luglio ci sarà un aumento dell’instabilità sulle regioni settentrionali, con temporali intensi in movimento da ovest verso est e anche sulle pianure.

La fine della settimana e il picco della fase calda

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano invece il picco della fase calda sul finire della settimana quando le anomalie positive maggiori si sposteranno verso il Centro-Sud. Non esclusi picchi di +41/43 gradi su Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. Con l’arrivo del weekend ecco invece una saccatura depressionaria con aria più fresca transitare sull’Europa centrale. Questa potrebbe lambire anche il Mediterraneo portando entro la prima parte della prossima settimana una generale attenuazione della calura anche sull’Italia.

Le previsioni per oggi

Per oggi ci sarà tempo instabile nel corso delle ore diurne sul Nord-est con piogge e temporali su Trentino-Alto Adige e Veneto, precipitazioni in esaurimento sul Friuli-Venezia Giulia nel corso della giornata. Stabile e soleggiato sul resto del Nord, con qualche addensamento pomeridiano sulla Lombardia; in serata e in nottata graduali schiarite. Al centro invece tempo stabile su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Al pomeriggio qualche addensamento sulle Marche, asciutto altrove; nel corso delle ore notturne rasserena ovunque. Condizioni di tempo stabile e soleggiato anche su tutte le regioni meridionali e insulari per l’intera giornata, senza precipitazioni. Poche variazioni tra serata e nottata salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sul Molise. Le temperature minime saranno stabili o in rialzo, salvo una lieve flessione negativa al nord-ovest; massime in generale aumento.

E quelle di domani

Anche domani il tempo sarà stabile stabile al mattino al Nord con nubi sparse e schiarite, isolate precipitazioni sulle Alpi orientali. Tra pomeriggio e sera generale aumento dell’instabilità con formazione di acquazzoni e temporali in movimento da ovest verso est. Ancora residui fenomeni in nottata. Giornata all’insegna del tempo stabile su tutte le regioni del centro con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole soleggiato per l’intera giornata, senza precipitazioni. Poche variazioni tra serata e nottata salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla Campania. Temperature minime senza variazioni di rilievo e massime in ulteriore rialzo.

La foresta di Fontainebleau

Intanto in Francia gli incendi che imperversano da domenica nella foresta di Fontainebleau, ex foresta reale e riserva artistica vicino a Parigi, hanno bruciato oltre 1.900 ettari entro martedì mattina, secondo i vigili del fuoco, che sperano di riuscire a domare le fiamme entro la fine della giornata, mentre l’ondata di calore inizia ad attenuarsi in tutto il paese. Gli 850 vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme sperano di contenere l’incendio entro la fine della giornata, ha aggiunto. «Con l’aiuto degli aerei antincendio Canadair, in particolare, questo dovrebbe essere un obiettivo raggiungibile», ha concluso Laurain.

I quattro aerei antincendio, impiegati lunedì per la prima volta nella regione di Parigi, hanno dovuto sospendere le operazioni durante la notte e le hanno riprese nelle prime ore di martedì mattina. Per martedì, «prevediamo che le temperature rimarranno invariate, anche se il vento sarà meno intenso rispetto a ieri (lunedì)», ha dichiarato il comandante, sottolineando che le condizioni meteorologiche finora sono state sfavorevoli per lo spegnimento degli incendi, con caldo, vento e aria secca.

Gli arresti

L’ incendio che sta colpendo il polmone verde di Parigi, è uno dei tre più grandi che hanno colpito la metà settentrionale del paese negli ultimi 20 anni. Due sospetti sono stati arrestati, ha annunciato lunedì sera il ministro dell’Interno Laurent Nuñez, che aveva accennato alla possibilità di un incendio doloso quella stessa mattina. Uno dei due sospetti è un diciottenne, sconosciuto alle forze dell’ordine. È stato arrestato con un accendino addosso e le mani coperte di fuliggine, secondo una fonte vicina all’inchiesta.

In tutto il paese 59 persone sono state arrestate per incendio doloso o accidentale, L’iconica foresta di Fontainebleau si estende per circa 25.000 ettari, 60 km a sud-est di Parigi. Secondo un rapporto pubblicato lunedì mattina da Laurent Nuñez, dall’inizio dell’anno in Francia sono andati in fumo 32.000 ettari, più di quanti ne siano stati bruciati durante l’intera stagione degli incendi del 2025.