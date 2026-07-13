Caldo record, una settimana a 40 gradi: cosa fare con cani e gatti, l’alimentazione, i condizionatori e le docce

Fase più intensa tra martedì e mercoledì. 42 gradi in Sardegna. I pericoli per la salute, gli incendi e i morti. Cosa fare contro il caldo: alimentazione, animali, condizionatori

L’anticiclone africano riporta il caldo record sull’Italia, con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al Centro-Sud. La fase più intensa tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sudest di Parigi. E nel Regno Unito sono 2700 i morti attribuiti al caldo. I vademecum sull’estate torrida consigliano la protezione dal sole per gatti e cani, la cura nell’alimentazione (niente caffè, sì a zucchine e fragole) e l’aria condizionata a 27 gradi, oltre alle docce tiepide per dormire meglio.

L’anticiclone africano

I fattori che portano al caldo record secondo gli esperti sono sostanzialmente due: la maggiore frequenza di eventi di aria calda africana che si sposta in Europa e temperature che nel complesso si sono alzate di uno o due gradi. Le città da bollino rosso oggi sono Perugia e Firenze. In Francia invece sono 37 i dipartimenti contrassegnati di rosso per temperature oltre i 40 gradi. Il picco del caldo è previsto tra mercoledì e giovedì. Arriverà aria rovente da Algeria e Marocco e ci saranno 7-8 gradi al di sopra della media stagionale. Con punte di 43 gradi in Sardegna e 40 al Centro-Sud tra Lazio e Toscana. Il Nord sarà a 38 gradi. Si prevede una leggera flessione nel fine settimana, poi di nuovo temperature altissime.

I pericoli per la salute

I pericoli per la salute di anziani e bambini sono noti. A rischi ci sono anche i lavoratori all’aperto nelle ore più calde. Per questo nei giorni di allerta rossa sarà stop al lavoro all’aperto dalle 12 alle 16. Mercoledì 15 luglio i rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per le paghe basse e le condizioni di lavoro al limite. 1,5 milioni sono invece i lavoratori tra edilizia e agricoltura a rischio stop secondo un rapporto Greenpeace-Cgil. Coldiretti stima che il settore agro-alimentare registrerà un calo di raccolti del 30%. Sul delta del Po la temperatura dell’acqua è arrivata a 32 gradi. E ha causato la scomparsa del 90% delle vongole e una moria di cozze, già colpite dal granchio blu.

Gli incendi e i morti

Il rogo della foresta di Fointainbleau a 60 km da Parigi ha portato alla chiusura dell’autostrada A6 in Francia. A rischio anche il Tgv Parigi-Lione. Intanto gli esperti dell‘Imperial College di Londra, del Met Office e della London School of Hygiene and Tropical Medicine dicono che i decessi legati al caldo nella sola Inghilterra e in Galles potrebbero essere più di 2700. Il Regno Unito ha sperimentato due ondate di calore senza precedenti a maggio e giugno, con record mensili rispettivamente di 35,1 C e 37,7 C in Inghilterra, in un contesto di ondate di calore diffuse in gran parte d’Europa. Episodi ritenuti eccezionali, soprattutto per la loro precocità, da Mark McCarthy del Met Office, tra gli autori dello studio.

Cosa fare contro il caldo

Con questa prospettiva il Corriere della Sera riporta una serie di consigli per combattere il caldo record. Tra questi, quelli per gli animali. Cani e gatti possiedono una capacità limitata di dissipare il calore corporeo. I sintomi di sofferenza da caldo sono: ansimare intenso, respirazione accelerata, salivazione eccessiva, mucose rosse, debolezza, vomito, diarrea, tremori o convulsioni. L’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) consiglia di evitare di farli uscire nelle ore centrali del giorno; assicurarsi che ci sia sempre acqua fresca nella ciotola; non lasciare mai l’animale in auto; procurarsi una crema solare ad alta protezione per cani e gatti; porre più attenzione alle razze brachicefale e applicare un antiparassitario adeguato alla specie.

L’alimentazione

Per quanto riguarda gli umani, bisogna premettere che il caldo fa perdere acqua e sali minerali e abbassare la pressione. Bisogna bere almeno otto bicchieri d’acqua al giorno ed evitare le bibite zuccherate (che non dissetano) e le bevande ghiacciate (il freddo aumenta la produzione di calore), oltre ad alcolici e caffè (sono diuretici). I pasti devono essere ricchi di frutta e verdura. Ed è consigliato preferire gli alimenti più idratanti. Come anguria, melone, cetrioli, zucchine, fragole, ciliegie, albicocche, fichi, frutti di bosco, pomodori, melanzane, sedano e peperoni. Meglio limitare fritti, salse, piatti salati, che aumentano la sete, favorendo la disidratazione.

Gli sbalzi termici

Bisogna anche fare attenzione agli sbalzi termici dopo aver mangiato. Esporsi all’aria condizionata fredda o tuffarsi in mare può favorire una congestione, con sintomi come dolore addominale, nausea, pallore, perdita di coscienza. Con il caldo record anche chi soffre di ipertensione corre dei rischi: vasodilatazione e disidratazione possono variare la risposta ai farmaci antipertensivi. Possibili reazioni avverse anche per i medicinali. Tra questi: diuretici, statine, antidolorifici, antinfiammatori non steroidei, immunosoppressori, antibiotici, antipsicotici, antistaminici e lassativi. Infine, l’esposizione al sole: quella diretta durante la terapia può causare scottature intense.

Condizionatori e docce

Infine, meglio dormire con finestre chiuse, tapparelle abbassate e uso del condizionatore con una temperatura tra 25- 27°C. Il deumidificatore è utile ma ha controindicazioni l’aria secca irrita occhi, naso e gola. Il ventilatore aumenta la sensazione di fresco, favorendo l’evaporazione del sudore ma è sufficiente fino a 32°C e non va mai posizionato sul corpo perché il flusso d’aria diretto favorisce disidratazione. Da usare pigiami e lenzuola di cotone. La doccia è meglio tiepida (27 gradi) che fredda. Perché provoca la costrizione dei vasi sanguigni e riduce la dispersione del calore. Penalizza anche chi ha malattie cardiovascolari. L’acqua gelida su polsi e caviglie invece funziona: è una pratica consigliata anche dai servizi di emergenza.