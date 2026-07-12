Intralcia il traffico, militante di Futuro Nazionale lo getta a terra e lo prende a pugni. L’aggressione shock dell’imprenditore pro-Vannacci – Il video
L’aggressione
Nel video si vede inizialmente l’uomo discutere con un automobilista. Poco dopo interviene Barboni, che scaraventa via una bicicletta presente sulla carreggiata e inizia una lite con il passante. Dopo alcuni minuti di discussione, la situazione degenera con il passante che inizia ad alzare la voce visibilmente alterato. Il militante di Futuro Nazionale, a quel punto, si getta su di lui, lo fa cadere a terra e lo prende a pugni, prima di sollevarlo e scaraventarlo sul bordo della strada.
Il sindaco di centrodestra: «Prendo le distanze»
Barboni ha poi pubblicato il filmato sui propri canali social, accompagnandolo con tanto di accuse nei confronti della vittima. «Questo iracheno sono mesi che tormenta la città e in sole 24 ore ha fatto il delirio più totale», ha scritto, sostenendo che l’uomo avesse bloccato il traffico per diversi minuti. Sull’episodio è intervenuto il sindaco di centrodestra di San Benedetto del Tronto, Nicola Mozzoni, che ha condannato il ricorso alla violenza. «Farsi giustizia da soli non è la strada giusta, prendiamo le distanze da questo tipo di gesti. Ogni giorno, insieme alle autorità competenti facciamo il massimo per garantire sicurezza e decoro. Per ottenere i risultati dobbiamo prendere la strada della legalità», ha dichiarato il primo cittadino.