Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
ATTUALITÀAeroportiInchiesteIncidentiIncidenti aereiIndiaRyanair

Il caso della fila 11, la sorprendente coincidenza tra il superstite dell’Air India e il salvataggio su Ryanair: qual è il posto più sicuro in aereo

11 Luglio 2026 - 11:25 Alba Romano
fila-11-sopravvissuti-superstizioni-posti-sicuri
fila-11-sopravvissuti-superstizioni-posti-sicuri
Due incidenti e un dettaglio in comune: i passeggeri coinvolti sedevano nella stessa fila. L'analisi statistica sulle aree con meno rischi
Google Preferred Site

Il disastro del volo AI171 di Air India, avvenuto un anno fa, e l’incidente di ieri su un volo Ryanair hanno un dettaglio in comune: i passeggeri coinvolti sedevano entrambi nella fila 11. Nel primo caso, Vishwash Kumar Ramesh, originario di Leicester (Regno Unito), fu l’unico sopravvissuto allo schianto del volo Air India e occupava il posto 11A. Una circostanza che, nelle settimane successive, spinse migliaia di viaggiatori a pagare un supplemento pur di prenotare quel sedile o uno della stessa fila. Nel secondo episodio, il passeggero rimasto ferito dopo la rottura di un finestrino su un volo Ryanair sedeva invece al posto 11F. Nonostante il rischio di essere risucchiato all’esterno, dimostrato anche da un precedente, si è salvato. 

Il posto più sicuro in aereo

Due coincidenze che hanno inevitabilmente alimentato superstizioni e interrogativi sulla sicurezza della fila 11. Ma esiste davvero un posto più sicuro degli altri? Secondo un’indagine del Corriere della Sera, a firma di Leonard Berberi, basata sull’analisi di 50 incidenti aerei avvenuti tra il 1969 e il 2013, la zona della cabina con i tassi di sopravvivenza più elevati sarebbe quella compresa tra le ali e la coda. Sugli aerei a lungo raggio, i posti centrali tra i due corridoi risulterebbero i più favorevoli. Sui velivoli per tratte brevi e medie, invece, i sedili affacciati sul corridoio. Chi si trova in quest’area avrebbe una probabilità di sopravvivenza del 74%. Ma, in ogni caso, come ricorda Berberi, l’esito finale di un incidente dipende da diversi fattori (oltre a un bel po’ di fortuna).

Foto copertina: PEXELS/BEGIMAI NURMAMET

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto a Venezia ma se li prende il Comune: ora il giudice lo obbliga a restituire la somma alla lavoratrice

2.

Terrore su Ryanair, si rompe un finestrino in volo: passeggero trattenuto dalla moglie per non essere risucchiato – Il video

3.

Sigfrido Ranucci e il giallo sul leader straniero dietro al sondaggio di Lavitola: la colletta e i due giornalisti coinvolti. Il sospetto sul servizio di Report dietro alla bomba

4.

«Morto schiacciato dal peso del cognato», la tragedia dopo la caduta: la lite al cancello di casa a Palermo

5.

Sfregia una ragazza al Duomo di Milano perché «l’ha guardato»: chi è Mohammed Saidi, scarcerato la notte prima

leggi anche
FACT-CHECKING

Il finestrino dell’aereo si rompe in volo: un passeggero può essere davvero risucchiato fuori? Sì, ecco quando è già successo

Di David Puente
aereo precipitato francia
ESTERI

Francia, precipita un aereo da turismo vicino a Nancy: 11 morti. A bordo un gruppo di infermieri per il battesimo col paracadute

Di Cecilia Dardana
strage-ustica-archiviazione
ATTUALITÀ

Ustica, 46 anni dalla strage. Il Governo si opporrà alla richiesta di archiviazione: «Abbiamo il dovere della giustizia»

Di Anna Clarissa Mendi
aereo-schianto-torre-pechino-video
ESTERI

Aereo leggero si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino, detriti per strada e vetrate in frantumi – Il video

Di Alba Romano