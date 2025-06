Aereo dell’Air India precipita con 243 persone a bordo: era diretto a Londra. Lo schianto sulle case dopo il decollo – Il video

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente né è noto il numero di vittime. Lo schianto a oltre 320 km/h dopo un mayday caduto nel vuoto. A bordo era presente un politico indiano

Il decollo e poco dopo un minuto l’incidente. Un aereo di linea della compagnia Air India, diretto a Londra Gatwick, è precipitato subito dopo il decollo dall’aeroporto Sardar Vallabhai della città indiana di Ahmedabad, schiantandosi in un quartiere residenziale. A bordo del Boeing 787-8 Dreamliner si trovavano 243 persone a bordo. A riportarlo è la tv indiana. Tre veicoli dei Vigili del fuoco sarebbero già intervenuti sul luogo dell’incidente.

Il mayday poi il crollo su un edificio

Il volo AI171, diretto a Londra Gatwick, doveva decollare alle 9.50 da Ahmedabad. Un lieve ritardo, di circa dieci minuti, ha spinto l’orario alle 10.05. Le operazioni di decollo sarebbero andate come previsto, anche grazie all’esperienza del pilota che secondo fonti indiane avrebbe alle sue spalle oltre 8mila ore di volo. Poi alle 10.08, meno di un minuto dopo il decollo, si sono persi tutti i contatti. Stando a quanto riporta Abp Live, l’aereo sarebbe riuscito a trasmettere un mayday senza però poi riuscire a fornire una risposta alla torre di controllo. Era ormai troppo tardi. Il Boeing, precipitato poco al di là della recinzione dell’aeroporto, è stato ripreso in fiamme e conficcato all’interno di un edificio in pezzi. Stando alle ultime informazioni registrate prima di perdere il segnale, l’aereo aveva raggiunto una quota di 650 metri e una velocità di 325 km/h.

Media India: «L’ex presidente dello Stato era a bordo»

Secondo le prime informazioni raccolte, uno dei passeggeri dell’aereo sarebbe stato Vijay Rupani, ex presidente dello Stato del Gujarat, dove si trova la città di Ahmedabad. Il ministro dell’Aviazione Civile, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, si sta recando sul luogo dell’incidente.