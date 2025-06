Sul volo Cagliari-Linate compaiono le mascherine per l’ossigeno, la reazione a bordo mentre l’aereo perde quota – Il video

L'imprevisto sul volo Aeroitalia durato circa 15 minuti. Il video fatto da un passeggero sulla reazione a bordo

Imprevisto a bordo di un volo partito dall’aeroporto di Cagliari in direzione Milano Linate. L’aereo della compagnia Aeroitalia, appena decollato, ha avuto un problema di pressurizzazione e ha dovuto effettuare una rapida discesa. Dopo aver depressurizzato in fase di decollo, a 20 minuti dalla partenza, il pilota è dovuto scendere dall’altezza di crociera di 34mila piedi, a 11mila piedi. Nel video ripreso da uno dei passeggeri a bordo del velivolo mostra il momento in cui scendono le mascherine per l’ossigeno, in modo da consentire ai passeggeri di respirare senza problemi. Nessuno pare essere particolarmente preoccupato, se non una studentessa che con un po’ di fatalismo parla di un esame imminente da affrontare.

Perché sono scese le mascherine per l’ossigeno

Dopo che l’episodio si è fortunatamente concluso senza conseguenze per i passeggeri, la compagnia aerea ha cercato di dare spiegazioni sull’accaduto: «Il volo Cagliari-Linate delle 19.50 di questa sera ha visto il comandante effettuare una manovra precauzionale a seguito di un sospetto problema di pressurizzazione, che ha determinato la fuoriuscita automatica delle maschere d’ossigeno in cabina. La manovra è avvenuta nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza e non si è mai verificata alcuna situazione di emergenza né è stato emesso alcun avviso in tal senso. Il volo è atterrato regolarmente e in totale sicurezza».

L’assessorato chiede chiarimenti all’ENAC

L’episodio ha spinto l’assessorato regionale dei Trasporti a chiedere chiarimenti immediati all’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. «Pur non essendo la Regione competente per certificare l’idoneità dei velivoli – ha dichiarato l’assessora Barbara Manca – abbiamo ritenuto doveroso attivarci subito e richiedere tutti gli approfondimenti necessari. La sicurezza dei sardi che volano da e verso l’Isola è una priorità assoluta». L’assessorato ha poi preso contatti con i vertici di ENAC, con cui è previsto un incontro entro la settimana per ottenere una relazione tecnica dettagliata sull’accaduto e valutare eventuali azioni. Qualora necessario, sarà convocata anche la compagnia Aeroitalia, responsabile del volo.