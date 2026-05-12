Famiglia nel bosco, madre e padre mollati (di nuovo) dagli avvocati. A difenderli arriva l’ex senatore leghista Simone Pillon

Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato. Al loro posto arriva l'ex senatore della Lega

Simone Pillon, ex senatore della Lega per Salvini premier, sarà il nuovo avvocato della cosiddetta “famiglia nel bosco“. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. «Non c’era una visione comune», hanno dichiarato i legali, interpellati dall’Ansa.

La difesa della famiglia nel bosco

I due avvocati erano subentrati, lo scorso novembre, al precedente legale che seguiva la coppia anglo-australiana, Giovanni Angelucci. Anche lui aveva deciso di rinunciare al mandato a sorpresa, giustificando la sua decisione in seguito all’atteggiamento oppositivo dei due. «Ritengo doveroso e necessario rinunciare al mandato difensivo – aveva scritto in una nota -, non potendo in tutta coscienza e nel rispetto della deontologia professionale impostare una difesa monca e non aderente alla linea difensiva che io avevo indicato e concordato già da tempo con i miei assistiti».

Chi è Simone Pillon

Nato a Brescia il primo giugno 1971, l’avvocato cassazionista Simone Pillon è attivo fin da giovane nel mondo cattolico e dell’associazionismo sociale, diventando negli anni uno dei volti più rappresentativi dell’area conservatrice cattolica italiana. È stato consigliere nazionale del Forum delle associazioni familiari fino al 2015 ed è stato tra gli organizzatori dei tre Family Day. Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto al Senato nelle file della Lega, in rappresentanza della Lombardia. Nel corso della sua attività politica si è distinto per posizioni fortemente contrarie all’aborto, alla gestazione per altri e alle famiglie omogenitoriali, sostenendo anche proposte di riforma del diritto di famiglia in senso conservatore. Le sue dichiarazioni sulle tematiche Lgbt+, comprese accuse rivolte a una presunta “lobby gay”, hanno spesso alimentato polemiche e acceso scontri con associazioni e movimenti per i diritti civili.

Foto copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Simone Pillon alla manifestazione dei Pro Vita & Famiglia a Roma, 22 giugno 2024