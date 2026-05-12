Famiglia nel bosco, madre e padre mollati (di nuovo) dagli avvocati. A difenderli arriva l’ex senatore leghista Simone Pillon
Simone Pillon, ex senatore della Lega per Salvini premier, sarà il nuovo avvocato della cosiddetta “famiglia nel bosco“. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. «Non c’era una visione comune», hanno dichiarato i legali, interpellati dall’Ansa.
La difesa della famiglia nel bosco
I due avvocati erano subentrati, lo scorso novembre, al precedente legale che seguiva la coppia anglo-australiana, Giovanni Angelucci. Anche lui aveva deciso di rinunciare al mandato a sorpresa, giustificando la sua decisione in seguito all’atteggiamento oppositivo dei due. «Ritengo doveroso e necessario rinunciare al mandato difensivo – aveva scritto in una nota -, non potendo in tutta coscienza e nel rispetto della deontologia professionale impostare una difesa monca e non aderente alla linea difensiva che io avevo indicato e concordato già da tempo con i miei assistiti».
Chi è Simone Pillon
Nato a Brescia il primo giugno 1971, l’avvocato cassazionista Simone Pillon è attivo fin da giovane nel mondo cattolico e dell’associazionismo sociale, diventando negli anni uno dei volti più rappresentativi dell’area conservatrice cattolica italiana. È stato consigliere nazionale del Forum delle associazioni familiari fino al 2015 ed è stato tra gli organizzatori dei tre Family Day. Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto al Senato nelle file della Lega, in rappresentanza della Lombardia. Nel corso della sua attività politica si è distinto per posizioni fortemente contrarie all’aborto, alla gestazione per altri e alle famiglie omogenitoriali, sostenendo anche proposte di riforma del diritto di famiglia in senso conservatore. Le sue dichiarazioni sulle tematiche Lgbt+, comprese accuse rivolte a una presunta “lobby gay”, hanno spesso alimentato polemiche e acceso scontri con associazioni e movimenti per i diritti civili.
Foto copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Simone Pillon alla manifestazione dei Pro Vita & Famiglia a Roma, 22 giugno 2024