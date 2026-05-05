Una dei bimbi della famiglia nel bosco è ricoverata in ospedale. La Lega: «Situazione grave, non escludiamo un’iniziativa giuridica»

La piccola è ricoverata per una «patologia ostruttiva». Con lei le educatrici. I genitori Catherine e Nathan possono farle visita. L'allarme lanciato dalla garante per l'Infanzia Marina Terragni

Una bambina della famiglia del Bosco «è ricoverata in ospedale da domenica per una crisi respiratoria. La mamma non è con lei». A dare notizia del ricovero, sui social, è stata la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescente, Marina Terragni. «In base a quanto dichiarato dall’ospedale – ha aggiunto la Garante – la bambina è ricoverata per una “patologia ostruttiva”». Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, padre e madre della piccola, possono farle visita, secondo quanto precisato in un secondo momento.

La situazione

La scorsa settimana La Corte d’Appello per i Minorenni dell’Aquila, ha confermato la validità del provvedimento del Tribunale per i minorenni, rimettendo la decisione sul ricongiungimento familiare al Tribunale stesso. Sarà quest’ultimo ente a dover valutare se i progressi fatti dai genitori (come l’aver trovato una casa adeguata a Palmoli) siano sufficienti. Per ora quindi la madre rimane separata dai figli ed è tuttora in vigore la sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i coniugi.

Lega: «Non esclusa ogni iniziativa giuridicamente possibile»

Il caso, che ha scosso l’opinione pubblica nazionale, rischia di avere ulteriori risvolti mediatici. La Lega, con un pool di legali, sta seguendo con massima attenzione la vicenda. Dal Carroccio, in una nota, esprimono grande preoccupazione per lo stato di salute, fisico e psicologico, dei tre bimbi da mesi «strappati all’amore di mamma e papà, con addirittura notizie di un ricovero ospedaliero». «La situazione è così grave – sottolinea il partito guidato dal vicepremier Matteo Salvini – da non far escludere ogni iniziativa giuridicamente possibile nei confronti di coloro che sono responsabili di un inspiegabile accanimento ai danni di questa famiglia». Il vicepremier e leader della Lega aveva incontrato i due coniugi a Palmoli lo scorso 27 aprile.