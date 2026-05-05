Garlasco, la chat sul forum dei seduttori: «Chi vi attizza?». E Sempio risponde: «La Meloni»
Una domanda come tante, una risposta che spiazza. La domanda la fa, il 30 Marzo 2016, un utente del forum “italianseduction” chiamato “IlConteMascetti”: «E voi? C’è qualche caratteristica fisica o mentale che vi fa questo effetto? Intendo caratteristiche non banali, quindi astenersi tette, culi e faccine d’angelo». La risposta la dà Andrea Sempio nascosto dietro il nickname “Andreas”: «la Meloni».
La discussione sul forum
L’effetto a cui fa riferimento IlConteMascetti è quello che lui definisce “Complesso della Littizzetto” e che spiega così: «Io soffro di quello che chiamo “Complesso della Littizzetto”, non nel senso che vorrei lavorare con Fazio. Questo complesso si può spiegare con tre affermazioni:
- Darei volentieri due botte (ma anche quattro) alla Littizzetto
- Ai miei occhi Geppi Cucciari è un bel pezzo di fregna
- Se potessi scegliere tra la Cortellesi e la Lima per una notte di sesso, Adriana resterebbe a casa».
Per spiegarsi meglio, utente iscritto al forum scrive: «Una donna col senso dell’umorismo mi attizza. Chiaramente ci sono altri fattori che aumentano la mia attrazione: dal cinismo spontaneo alla capacità di discutere di concetti iper-astratti fino al semplice suonare (si parla di strumenti: se una donna canta come Skin sticazzi). A volte ci sono persino ragazze che in teoria non hanno niente che spicca ma mi trasmettono una carica sessuale infinita (…). Nessuno dei fattori di cui sopra è potente come il sense of humour: la donna capace di ironia mi sale automaticamente due punti nella scala dell’attrattività. Così una Littizzetto, oggettivamente UG, mi diventa trombabile, una Cucciari un tocco di passera e la Cortellesi una specie di dea. Diciamo che è il mio X-Factor».
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La risposta di Sempio
Dopo questa lunga argomentazione, IlConteMascetti lancia la sua “call to action” e invita gli altri uomini iscritti al forum sulla seduzione a dire la proprio: «E voi? C’è qualche caratteristica fisica o mentale che vi fa questo effetto? Intendo caratteristiche non banali, quindi astenersi tette, culi e faccine d’angelo». È a questo punto che arriva la risposta di Andrea Sempio, molto attivo sul forum al punto da aver meritato lo stato di “élite”, attribuito agli utenti più partecipi. La risposta è secca, due parole soltanto, e un nome che pesa: «la Meloni». Il messaggio di “Andreas” si becca persino due like da parte di due utenti e un paio di commenti. Uno gli chiede «A sto punto son curioso: perché?», e un altro si limita a un: «ARGHH!!! però è vero quella faccia un po’ così ce l’ha…». Sempio non risponde, e nove mesi dopo smetterà di partecipare alle conversazioni del forum dei seduttori.