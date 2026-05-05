Garlasco, la chat sul forum dei seduttori: «Chi vi attizza?». E Sempio risponde: «La Meloni»

Tra gli oltre 3mila messaggi firmati da "Andreas" ne compare anche uno in cui il ragazzo svela la sua passione sessuale per la premier

Una domanda come tante, una risposta che spiazza. La domanda la fa, il 30 Marzo 2016, un utente del forum “italianseduction” chiamato “IlConteMascetti”: «E voi? C’è qualche caratteristica fisica o mentale che vi fa questo effetto? Intendo caratteristiche non banali, quindi astenersi tette, culi e faccine d’angelo». La risposta la dà Andrea Sempio nascosto dietro il nickname “Andreas”: «la Meloni».

La discussione sul forum

L’effetto a cui fa riferimento IlConteMascetti è quello che lui definisce “Complesso della Littizzetto” e che spiega così: «Io soffro di quello che chiamo “Complesso della Littizzetto”, non nel senso che vorrei lavorare con Fazio. Questo complesso si può spiegare con tre affermazioni:

Darei volentieri due botte (ma anche quattro) alla Littizzetto

Ai miei occhi Geppi Cucciari è un bel pezzo di fregna

Se potessi scegliere tra la Cortellesi e la Lima per una notte di sesso, Adriana resterebbe a casa».

Per spiegarsi meglio, utente iscritto al forum scrive: «Una donna col senso dell’umorismo mi attizza. Chiaramente ci sono altri fattori che aumentano la mia attrazione: dal cinismo spontaneo alla capacità di discutere di concetti iper-astratti fino al semplice suonare (si parla di strumenti: se una donna canta come Skin sticazzi). A volte ci sono persino ragazze che in teoria non hanno niente che spicca ma mi trasmettono una carica sessuale infinita (…). Nessuno dei fattori di cui sopra è potente come il sense of humour: la donna capace di ironia mi sale automaticamente due punti nella scala dell’attrattività. Così una Littizzetto, oggettivamente UG, mi diventa trombabile, una Cucciari un tocco di passera e la Cortellesi una specie di dea. Diciamo che è il mio X-Factor».

La risposta di Sempio

Dopo questa lunga argomentazione, IlConteMascetti lancia la sua “call to action” e invita gli altri uomini iscritti al forum sulla seduzione a dire la proprio: «E voi? C’è qualche caratteristica fisica o mentale che vi fa questo effetto? Intendo caratteristiche non banali, quindi astenersi tette, culi e faccine d’angelo». È a questo punto che arriva la risposta di Andrea Sempio, molto attivo sul forum al punto da aver meritato lo stato di “élite”, attribuito agli utenti più partecipi. La risposta è secca, due parole soltanto, e un nome che pesa: «la Meloni». Il messaggio di “Andreas” si becca persino due like da parte di due utenti e un paio di commenti. Uno gli chiede «A sto punto son curioso: perché?», e un altro si limita a un: «ARGHH!!! però è vero quella faccia un po’ così ce l’ha…». Sempio non risponde, e nove mesi dopo smetterà di partecipare alle conversazioni del forum dei seduttori.