Garlasco, il Tg1 e le intercettazioni di Sempio in auto: «Ho visto il video di Chiara e Alberto». Poi ammette di aver tentato «un approccio»

Il 38enne, secondo un’esclusiva del Tg1, avrebbe telefonato a Chiara Poggi prima del delitto. Durante l’interrogatorio odierno, durato circa quattro ore, gli inquirenti hanno illustrato all’indagato - che si è avvalso della facoltà di non rispondere - gli elementi d'accusa a suo carico

Nelle intercettazioni, Andrea Sempio – parlando da solo – avrebbe riferito di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto, tentando un approccio. La giovane, secondo un’esclusiva del Tg1, avrebbe risposto: «Non ci voglio parlare con te», riattaccando subito dopo. Nella giornata di mercoledì 6 maggio, Sempio si è presentato in procura a Pavia, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere, come annunciato ieri dai suoi legali, lasciando gli uffici dopo circa quattro ore. Sempre oggi è stato ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima, che avrebbe preso le difese di Sempio dichiarando di non aver mai visto insieme al 38enne i video intimi della sorella con l’allora fidanzato, Alberto Stasi.

L’interrogatorio di Sempio durato 4 ore

L’interrogatorio, anche se Sempio, difeso dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ha scelto il silenzio, è durato a lungo, perché i pm – prima che il 38enne decidesse di avvalersi della facoltà di non rispondere – hanno elencato all’indagato gli elementi d’accusa per l’imputazione di «omicidio volontario aggravato» nell’inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Tra questi elementi, da quanto si è saputo, ci sono quelli in gran parte già venuti a galla mano a mano nel corso delle indagini, tra cui appunto il Dna, che è stato al centro del maxi incidente probatorio genetico, l’impronta 33 (secondo una consulenza dei pm sarebbe di Sempio), la vicenda dello scontrino del parcheggio di Vigevano che, per l’accusa, sarebbe un falso alibi. In più ancora diversi aspetti emersi dalle consulenze, tra cui anche quella medico legale di Cattaneo, che sposterebbe l’orario della morte e scagionerebbe Stasi. E la relazione del Racis dei carabinieri sul profilo psicologico del 38enne.

Gli audio «trascritti male» nella vecchia inchiesta

Già nella vecchia inchiesta, quella a carico di Sempio archiviata nel 2017, c’erano una sfilza di intercettazioni ambientali, captate nell’auto. Ascolti che, tra l’altro, secondo la nuova inchiesta pavese, erano state in parte trascritte male nelle indagini che erano coordinate dall’allora procuratore Mario Venditti (indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari assieme al padre di Sempio). Stando a quanto riferito, oltre a questi audio venuti a galla nel tempo e anche di recente, gli inquirenti avrebbero messo oggi sul tavolo le intercettazioni inedite. Al termine dell’interrogatorio gli inquirenti hanno fatto presente anche che l’inchiesta, allo stato, non è ancora chiusa.

I legali di Sempio: «Può spiegare le intercettazioni»

«Dico fin da subito che il mio cliente ritiene di essere in grado di spiegare quelle captazioni e non solo, ovviamente, una volta che le avesse ascoltate e contestualizzate e una volta fatto appello alla propria memoria». A dirlo è il legale di Sempio, l’avvocato Liborio Cataliotti, commentando alla trasmissione Dentro la Notizia, su Canale5, l’intercettazione del suo cliente.