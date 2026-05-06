Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e Marco Poggi in procura a Pavia: il fratello di Chiara risponderà alle domande dei pm

L’interrogatorio dell’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ma non rilascerà dichiarazioni agli investigatori. In tribunale anche il fratello della vittima come teste

Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, si è presentato oggi, mercoledì 6 maggio, in Procura a Pavia per essere interrogato. I suoi avvocati, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno però annunciato che il loro assistito sceglierà di non rispondere, in attesa di poter esaminare l’intero fascicolo delle accuse a suo carico e preparare una difesa completa. Sempio continua a negare ogni coinvolgimento nell’omicidio di Chiara Poggi, per il quale è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato Alberto Stasi, che sta scontando la pena di 16 anni confermata dalla Cassazione.

Sarà ascoltato anche Marco Poggi

In procura, citato però come testimone, ci sarà anche il fratello di Chiara, Marco Poggi, all’epoca del delitto amico stretto di Sempio, che sarà obbligato a rispondere. Probabilmente gli sarà chiesto conto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Alberto di cui Marco e la sua cerchia di amici potrebbe essere venuto a conoscenza. Da qui l’ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avances. Sempio deve rispondere di «omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti». Già il 20 maggio 2025 la procura di Pavia aveva convocato per essere sentiti lo stesso Sempio, Marco Poggi e Stasi. In quell’occasione Sempio, allora assistito dall’avvocato Massimo Lovati insieme a Taccia, non si presentò, sostenendo tramite il suo difensore la nullità dell’atto. Stasi, invece, rispose alle domande degli inquirenti.

L’interrogatorio delle sorelle Cappa

Ieri, martedì 5 maggio, sono state sentite le cugine di Chiara, Paola e Stefania Cappa, testimoni nell’ambito anche della prima inchiesta che portò alla condanna di Stasi. «In occasione delle audizioni, entrambe di breve durata, le nostre assistite hanno rinnovato lo spirito collaborativo manifestato sin dall’inizio delle indagini nel rispetto dell’autorità inquirente», hanno puntualizzato i legali delle due donne che hanno deposto senza la presenza dei magistrati e degli avvocati, ma solo dei carabinieri di Milano a cui è affidata la parte operativa dell’inchiesta.

La revisione del processo per Stasi

La Procura di Pavia, quando avrà chiuso le nuove indagini con il deposito di tutti gli atti dell’inchiesta su Sempio cominciata oltre un anno fa, potrebbe mettere a disposizione gli atti anche della difesa di Alberto Stasi, per una richiesta di revisione del processo degli stessi difensori che già avevano partecipato al maxi incidente probatorio genetico e sulle impronte trovate in casa Poggi. Il deposito della chiusura delle indagini, che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, non sarebbe però imminente.

Foto copertina: ANSA/ PAOLO TORRES | Andrea Sempio arriva negli uffici della Procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti, Pavia, 6 maggio 2026