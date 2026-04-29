Andrea Sempio convocato in procura. Per lui ultimo interrogatorio, prima della chiusura indagini sull’omicidio di Chiara Poggi

Si sta per chiudere l'inchiesta bis sul caso di Garlasco. La notizia riportata da Repubblica segna una svolta. Finora l'uomo non ha mai parlato agli inquirenti, durante queste nuove indagini

C’è un’ultima possibilità per Andrea Sempio di rispondere agli inquirenti che lo stanno indagando per l’omicidio di Chiara Poggi. Dopo oltre un anno di indagini, si avvia verso la chiusura l’inchiesta di Garlasco. Sempio, secondo quanto riferisce Repubblica, è stato convocato il 6 maggio prossimo in procura per un ultimo interrogatorio. In quella occasione, con i suoi difensori Angela Taccia e Liborio Cataliotti, precisa il quotidiano, potrà sapere qualcosa in più sui nuovi elementi raccolti dalla Procura di Pavia e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.

Cosa è cambiato in un anno

Rispetto a un anno fa, quando Sempio non si presentò sfruttando un vizio formale nella convocazione, le indagini hanno fatto passi avanti importanti. In particolare, una perizia genetica ha rilevato la compatibilità del suo DNA con tracce trovate sotto le unghie della vittima, escludendo invece Alberto Stasi. Ulteriori consulenze tecniche su dinamica del delitto, tracce di sangue e altri reperti hanno arricchito il quadro investigativo, mentre è attesa anche la relazione finale dei carabinieri. Questi sviluppi hanno spinto la Procura a valutare la revisione della condanna di Stasi. Sempio, che finora ha parlato solo in tv senza mai confrontarsi con i magistrati, potrà chiarire la sua posizione nell’interrogatorio per quella data. In caso contrario, gli elementi raccolti gli saranno notificati con l’avviso di conclusione delle indagini.