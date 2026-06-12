Strappa la bambina dalle braccia della madre e scappa, lei gli salta addosso. Paura alla fermata dei bus a Perugia: così lo ha fatto arrestare

L'arresto dopo l'allarme lanciato dalla donna, che ha reagito immediatamente al tentativo di rapimento. Il 29enne ha continuato a molestare la bambina, finché non è arrivata la polizia

Paura alla stazione di Fontivegge, a Perugia, dove un uomo di 29 anni, straniero e con numerosi precedenti di polizia, ha strappato una bambina dalle braccia della madre nel tentativo di portarla via. La donna ha iniziato a gridare, chiedendo aiuto, tra passanti e diverse persone in attesa degli autobus. A fermarlo è stata la donna stessa, che lo ha rincorso e ripreso la figlia, permettendo poi alla polizia di intervenire e arrestarlo, come racconta il Messaggero.

Cosa è successo alla stazione di Perugia

Secondo quanto riferito dalla madre, erano le 20 quando lei e la figlia stavano aspettando l’autobus quando l’uomo si è avvicinato e, senza alcuna ragione apparente, ha afferrato la bambina cercando di allontanarsi. La donna senza pensarci due volte si è lanciata all’inseguimento. Si è ripresa la figlia e, nonostante lo spavento, ha chiamato il 112. Anche dopo essere stato raggiunto dalla donna, il 29enne ha continuato a infastidire la donna e a molestare la bambina, facendole anche fotografie con il cellulare.

L’arresto e le indagini grazei alle telecamere

La polizia è arrivata sul posto dopo la segnalazione e ha portato l’uomo in questura. Gli accertamenti, anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno confermato la versione della vittima. Il 29enne è stato arrestato per tentato sequestro di persona aggravato e rinchiuso nel carcere di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.