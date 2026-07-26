Rettile gigante catturato nel modenese: si tratta di un raro Tegu argentino di un metro e mezzo

L'esemplare ha girovagato per giorni nelle campagne di Nonantola, nel modenese. Nel bresciano invece, ancora libero un sospetto varano

Per giorni ha preoccupato i residenti di Nonantola, nel Modenese, comparendo tra la vegetazione dei campi e ai margini delle strade. Ma il misterioso rettile, avvistato più volte nella zona di via Rebecchi e protagonista di numerose segnalazioni sui social, è stato infine recuperato grazie a un’operazione congiunta dei Carabinieri del Nucleo Cites di Modena e dei volontari del Centro Recupero Fauna Selvatica “Il Pettirosso”. Si tratta di un tegu argentino (Salvator rufescens) di circa un metro e mezzo. Un rettile originario delle regioni occidentali dell’Argentina, del Paraguay e della Bolivia, e solitamente docile.

Un rettile probabilmente abbandonato, indagano i Carabinieri

Dopo il recupero, l’animale è stato sottoposto a una visita veterinaria che ne ha confermato il buono stato di salute. Attualmente si trova sotto sequestro giudiziario e sarà trasferito in una struttura autorizzata alla gestione di fauna esotica. Nel frattempo proseguono le indagini dei Carabinieri per risalire al proprietario del rettile. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è quella di abbandono di animali, reato per il quale sono in corso gli accertamenti. Resta invece a “piede libero” un grosso rettile, probabilmente un varano, avvistato nei dintorni di Brescia e che sta preoccupando non poco la popolazione residente.

(foto di Hugo Hulsberg – https://www.inaturalist.org/photos/32477478, CC0, WIKIPEDIA)