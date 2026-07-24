I turisti morsi a sangue dai pesci a Palinuro, due casi in pochi giorni nel Cilento: «Perché reagiscono così»

Sono stati i bagnini a soccorrere per primi l'ultimo turista che perdeva vistosamente sangue una volta uscito dall'acqua. Le ipotesi su che pesci stiano aggredendo i bagnanti e i consigli degli esperti su cosa fare per evitarli

Un turista di 76 anni è stato morso a una gamba da un pesce mentre si trovava in acqua sulla spiaggia libera delle Saline di Palinuro, nel comune di Centola, come riporta Il Messaggero. L’uomo è riuscito a raggiungere la riva nonostante il dolore ed è stato soccorso subito dai bagnini in servizio, che hanno riscontrato una ferita piuttosto profonda con una perdita di sangue consistente. Si tratta del secondo episodio dello stesso tipo registrato sul litorale del Cilento nel giro di pochi giorni, dopo quello avvenuto a Pioppi, nel comune di Pollica.

Come è stato soccorso il turista morso dal pesce

I bagnini hanno tamponato l’emorragia e stabilizzato il turista in attesa dei sanitari, che sono poi intervenuti per completare l’assistenza e disporre le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’episodio ha comunque richiamato l’attenzione di molti bagnanti presenti sulla spiaggia in quel momento, curiosi di capire cosa fosse successo davvero.

Quale pesce ha morso i bagnanti nel Cilento

A Pioppi, pochi giorni prima, un altro turista era rimasto ferito allo stesso modo mentre faceva il bagno, con i soccorritori chiamati a intervenire per medicarlo e metterlo in sicurezza. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla specie responsabile dei due morsi: tra le ipotesi al vaglio ci sono alcune specie del Mediterraneo, come il pesce Balestra, che possono reagire mordendo se disturbate o avvicinate per sbaglio, in un comportamento puramente difensivo. Gli esperti sottolineano che episodi del genere restano comunque rari e non giustificano allarmismi, ma raccomandano ai bagnanti prudenza, evitando di inseguire o toccare pesci e altra fauna marina, e ricordano che in caso di ferite in acqua conviene raggiungere subito la riva e rivolgersi ai sanitari per scongiurare infezioni.

Foto di Maluba da Pixabay