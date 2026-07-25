Scambiate in culla in Sicilia, all’altare con i quattro genitori. Le due “sorelle” e le nozze dell’altra bambina: la storia che ha ispirato anche un film

Era la notte del Capodanno 1998, quando le due bambine sono state scambiate all'ospedale di Mazara del Vallo. Come fu scoperto lo scambio e la decisione delle due famiglie

Anche la seconda delle due bambine scambiate alla nascita a Mazara del Vallo nel 1998 è arrivata all’altare. Chissà se ci sarà un seguito per il film della Rai che si è ispirato alla loro storia, dopo che Melissa Foderà ha sposato Antonio Scaturro, tre anni dopo il matrimonio di Caterina Alagna, la donna con cui condivide l’incredibile vicenda e che le ha legate per la vita.Le nozze si sono celebrate nella cattedrale di Trapani, e a fare da damigella c’era proprio la “sorella” Caterina, esattamente come Melissa aveva fatto per lei nel 2023.

Come sono state scambiate alla nascita all’ospedale di Mazara del Vallo

Tutto comincia nella notte tra il 31 dicembre 1997 e il primo gennaio 1998, all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Le due neonate nascono a poche ore di distanza e, per un errore del personale sanitario, vengono affidate alle famiglie sbagliate: Melissa cresce con Marinella e Francesco Alagna, Caterina con Francesco e Gisella Foderà. Per tre anni nessuno si accorge di nulla. È una maestra d’asilo, che segue entrambe le bambine, a notare per prima la somiglianza tra Caterina e le sorelle naturali di Marinella. Il dubbio viene condiviso con le famiglie e si arriva al test del Dna, che conferma lo scambio.

La scoperta dello scambio e la scelta delle due famiglie

La verità arriva come uno choc per entrambe le coppie di genitori, costrette a fare i conti con un fatto tanto semplice quanto devastante: la bambina cresciuta fino a quel momento come figlia appartiene biologicamente a un’altra famiglia. Le due bimbe tornano dai genitori naturali, ma restano comunque i legami costruiti nei primi anni di vita. Dopo un percorso segnato da tensioni e da un lungo sostegno psicologico, le famiglie decidono di non spezzare quel rapporto e fanno crescere Caterina e Melissa come sorelle, nonostante vivano in case diverse. È la vicenda che ha ispirato la fiction Rai Sorelle per sempre.

Il matrimonio di Melissa e il ruolo dei quattro genitori

Alle nozze di Melissa, proprio come era già successo per Caterina, ad accompagnarla all’altare c’erano entrambi i padri, quello biologico e quello che l’ha cresciuta nei suoi primi tre anni di vita, insieme alle due madri. Un corteo di damigelle composto da tutte le sue «sorelle», compresa naturalmente Caterina. Secondo il Corriere, il ricevimento si è svolto in una villa a Ribera, dove erano presenti genitori biologici, genitori che le hanno cresciute, sorelle di sangue, parenti e amici delle due famiglie.

Le parole di Marinella Alagna sul legame tra le due famiglie

A distanza di quasi ventotto anni dallo scambio, di cui quindici passati nelle aule di tribunale senza che venissero accertate responsabilità penali, Caterina e Melissa sono oggi due donne, entrambe educatrici, che vivono rispettivamente a Marsala e a Mazara. «Da allora non ci siamo mai lasciati», racconta al Corriere Marinella Alagna, madre di Caterina, spiegando che le due famiglie continuano a condividere compleanni, feste e ricorrenze. E aggiunge: «Sono davvero come due sorelle, battibecchi compresi». Sul giorno delle nozze di Melissa, la donna la definisce «un giorno carico di emozioni», paragonabile solo al matrimonio della figlia Caterina, celebrato tre anni prima.