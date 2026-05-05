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Garlasco, alle gemelle Cappa domande sul rapporto tra Chiara Poggi e Andrea Sempio

05 Maggio 2026 - 21:24 Stefania Carboni
stefania paola cappa
stefania paola cappa
Gli inquirenti non avrebbero mai menzionato il possibile movente passionale dell'indagato e nemmeno la ricerca dell'arma nel canale di Tromello

Un focus sulla relazione tra Chiara Poggi e Andrea Sempio, nuovo e finora unico indagato sulla morte della giovane di Garlasco. Questo il fulcro delle domande che sarebbero state fatte dalla Procura di Pavia oggi alle cugine di Chiara, Stefania e Paola Cappa. Lo riferiscono i legali delle due sorelle. Con delle particolarità: non sarebbe stato trattato l’argomento del movente attribuito all’indagato, cioè le avances rifiutate e nemmeno sono state chieste delucidazioni sull’arma cercata dai carabinieri nel canale di Tromello ed evocata, senza alcun riscontro concreto, da un testimone che chiamò in causa Stefania Cappa.

I legali delle Cappa: «Ai magistrati piena collaborazione dalle nostre assistite»

Nelle audizioni nella caserma Montebello di oggi, sintetizza l’avvocato Antonio Marino, c’è stata la ricostruzione «dei singoli rapporti umani tra i vecchi e i nuovi protagonisti» sul caso di Garlasco. «In occasione delle audizioni, entrambe di breve durata, le nostre assistite hanno rinnovato lo spirito collaborativo manifestato sin dall’inizio delle indagini nel rispetto dell’autorità inquirente», hanno precisato i legali Antonio Marino, Gabriele Casartelli e Valeria Mettica. Domani sarà la volta di un altro testimone, Marco Poggi, il fratello della vittima. Sarà sentito in Procura a Pavia mentre verrà interrogato l’amico di gioventù, sempre più propenso ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

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