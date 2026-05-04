Garlasco, il movente sessuale di Andrea Sempio e il legame con i messaggi sul forum

Le difficoltà relazionali dell'indagato sono citate nell'inchiesta di Pavia. Il link con l'omicidio e le ricostruzioni divergenti della sentenza su Stasi e dell'avviso di garanzia

Il forum online Italia seduction club è alla base del movente di Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco? La community che dava consigli su come approcciarsi con l’altro sesso è al centro dell’attenzione dei media. Anche se Angela Taccia, l’avvocata dell’indagato per il delitto di via Pascoli ha specificato che i messaggi sono del suo assistito ma lui si riferiva a un’altra ragazza quando parlava di un’ossessione sentimentale avuta tra i 18 e i 20 anni. Ma i problemi con l’altro sesso traspaiono dai messaggi: «Non mi son mai creduto o sentito “figo”. Mi vedo più come un tipo timidino che ha cercato di guarir la timidezza e le paure spingendosi un po’ all’eccesso», dice per esempio in uno dei messaggi firmati con il nickname Andreas.

I messaggi di Sempio e il movente sessuale dell’omicidio

«Ho quasi 22 anni e con le donne sono arrivato al massimo a qualche bacio scriveva Sempio sul forum nel 2009. E ancora: «Credo che il mio ostacolo principale sia il contatto fisico. Non ho l’abitudine di toccare le persone, ad esempio non abbraccio/bacio le mie amiche». Le difficoltà relazionali sono citate nell’inchiesta bis per delineare il movente dell’omicidio: «Odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale», scrivono Stefano Civardi, Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Secondo la ricostruzione dell’accusa per questo l’indagato il 13 agosto 2007 si è presentato a casa Poggi sapendo che genitori e fratello erano in montagna in Trentino e avrebbe tentato un approccio sessuale.

Il rifiuto

Vistosi respinto, è la tesi dell’accusa, sarebbe stato incapace di gestire la delusione, il rifiuto, «il senso della nullità e la vergogna della propria nullità». Nei messaggi sul forum Sempio parla proprio di questo: «Questo mi ha dato da pensare, o meglio, da ricordare. L’unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una “one-itis” di quasi due anni (un termine colloquiale per parlare di una ossessione sentimentale, ndr) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20. Da quando ne sono uscito, ho avuto alcuni momenti di forte passione per alcune donne (due in particolare). Ma nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita come ha avuto la mia ex “one-itis”».

La cotta

La legale Taccia, che frequenta Sempio dall’adolescenza, dice che sa chi è la ragazza di cui parla Andrea e parla di una semplice cotta, valutando anche di citarla come testimone. Nei messaggi sul forum Sempio da persona che cerca consigli per gli approcci con l’altro sesso poi diventa uno specie di esperto che vuole aiutare gli altri: «È difficile provare voglia di maccheroni, se non ne hai mai mangiati. Ma se nel tuo Dna sei programmato per voler maccheroni, e finora hai vissuto l’approccio ai maccheroni con paura e senso d’inferiorità, ti ritroverai in un limbo in cui il buon maccherone non t’ispira e allo stesso tempo, non riesci a non pensarci».

«Ora, visto che non siamo su un sito di cucina ma, su un sito di seduzione e il nostro obbiettivo è sedurre donne», Sempio dà una serie di consigli: «Inizia a parlare con le ragazze, segnati almeno 10 minuti di chiacchiere con una sconosciuta ogni volta che esci», «dopo 10 minuti chiedi il numero» e «vedrai che senza paura delle donne, ti tornerà la voglia». Infine, Sempio sarebbe stato anche iscritto a un Predator Clan su Facebook, gruppo dedicato alle tecniche di rmorchio.

La ricostruzione del delitto

Intanto il Corriere della Sera oggi mette a confronto le ricostruzioni dell’omicidio Poggi presenti nella sentenza che ha condannato Stasi e nell’avviso di garanzia a Sempio. Nella ricostruzione precedente il «visitatore mattutino era certo persona che lei ben conosceva e probabilmente aspettava». I giudici lo ricavano dal fatto che Chiara, dopo aver disinserito l’allarme alle 9.12, lo accolse «ancora in pigiama», e soprattutto dalla convinzione che «Chiara non si è difesa e non ha reagito affatto, a ulteriore conferma del rapporto di estrema confidenza e intimità col visitatore».

Nella nuova ricostruzione invece Sempio entra in casa approfittando della porta d’ingresso apribile con maniglia dall’esterno. Poi si parla di una colluttazione, ricavata dall’analisi medico legale e dalla Bpa. Ma soprattutto dalla traccia genetica (l’Y di Sempio) trovata sulle unghie della vittima.

I giudici dicono che infine il corpo di Chiara venne «gettato dalle scale» che portano alla cantina. Inizialmente i Ris di Parma avevano anche ipotizzato la possibilità di colpi sferrati in fondo alle scale. L’assenza delle impronte «a pallini», quelle del killer, oltre il primo gradino aveva fatto scartare questa possibilità.

La cantina

Per i pm di Pavia invece Chiara Poggi venne colpita nonostante «fosse già incosciente» in fondo alle scale e quelli sarebbero stati proprio i colpi mortali: l’assassino «la colpiva con almeno 4-5 colpi (…) cagionando alla stessa gravi lesioni cranio encefaliche dalle quali derivava il decesso». Infine, Stasi si sarebbe lavato le mani nel lavandino del bagno di Chiara. Secondo Pavia invece Sempio non si lavò ma si ripulì prima di lasciare la villetta. Forse usando il lavello della cucina, accanto al quale venne trovata una goccia di sangue.