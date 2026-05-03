Garlasco, la difesa di Sempio: «La ragazza del forum non è Chiara Poggi, verrà a testimoniare». La strategia per smontare l’ipotesi del movente

I legali di Andrea Sempio pronti a citare in aula la giovane di cui l'indagato era invaghito per dimostrare l'estraneità a Chiara Poggi: «Fu solo una cotta, non un'ossessione»

Non c’è pace per Andrea Sempio, il 38enne indagato nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia, per la morte di Chiara Poggi a Garlasco. Atteso in procura il 6 maggio per essere interrogato, l’amico del fratello della vittima torna a far parlare di sé per alcuni post pubblicati anni fa su un forum online, il «Club di seduzione italiana», in cui raccontava di una «one-itis», termine inglese usato nello slang di quegli ambienti per indicare una forma di ossessione sentimentale o amorosa per una persona. E sono in molti a ritenere che quella persona possa essere proprio Chiara Poggi, anche se la difesa di Sempio negherebbe ogni legame tra quei post e la vittima. E, anzi, ora starebbe valutando se chiamarla a testimoniare.

Il mistero di “Andreas” sul forum di seduzione

Negli atti dell’indagine, che si avvia verso la chiusura, compaiono le parole scritte da un utente con il nickname «Andreas». Nel novembre 2010, citando il sociologo Francesco Alberoni, l’utente scriveva pubblicamente: «L’unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una “one itis” di quasi due anni, è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 ei 20. Nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita». Queste frasi erano state inizialmente interpretate come il segnale di un’ossessione che avrebbe potuto costituire un movente.

Nei giorni scorsi infatti la procura ha cambiato il capo di imputazione a carico di Sempio in omicidio volontario aggravato dai futili motivi, ritenendolo quindi l’unico responsabile per la morte della giovane. Il movente ipotizzato sarebbe di natura sessuale: l’aggressione sarebbe scattata a seguito di una serie di avance rifiutate. A confermare che l’autore di post è effettivamente il loro assistito ci sono gli stessi legali di Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, che però hanno categoricamente smentito che il riferimento fosse rivolto a Chiara Poggi.

L’ipotesi di una nuova testimonianza

La difesa starebbe quindi valutando seriamente di chiamare a testimoniare, nell’eventualità di un processo in Corte d’Assise, la ragazza di cui Sempio si era realmente invaghito all’epoca. L’avvocata Angela Taccia, essendo amica di lunga data dell’indagato e avendo frequentato la stessa cerchia di amici, ha dichiarato di sapere esattamente chi sia la giovane in questione. L’obiettivo dei legali è smontare la tesi del risentimento o dell’ossessione morbosa verso Chiara Poggi, sottolineando come quell’episodio sentimentale descritto sul forum fosse in realtà una semplice «cotta» giovanile, priva di implicazioni violente o persecutorie. Qualora l’inchiesta dovesse sfociare in un dibattimento, la testimonianza di questa donna potrebbe diventare un pilastro della strategia difensiva per allontanare definitivamente l’ombra del sospetto da Andrea Sempio.