Martedì a Padova i funerali di Alex Zanardi. L’idea da FdI: «Intitoliamogli l’autodromo di Monza»

Le esequie il 5 maggio in Prato della Vale. Sarà lutto cittadino a Noventa Padovana, dove il campione ha vissuto gli ultimi anni

Si svolgeranno martedì 5 maggio a Padova i funerali di Alex Zanardi, il campione di sport e di vita spentosi a 59 anni la sera di venerdì 1° maggio. Le esequie saranno celebrate alle 11 di martedì presso la Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle. Lo fa sapere la famiglia in una nota. «La moglie Daniela e il figlio Niccolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto – si legge nella nota -. L’ennesima, preziosa testimonianza di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita». Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana dove Zanardi viveva negli ultimi anni, ha già fatto sapere che il giorno dei funerali sarà indetto lutto cittadino. «Alex Zanardi era un grande campione, ma soprattutto un grande uomo. Ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, rispondere alle peggiori tragedie amando la vita ancora di più, con quell’incredibile sorriso che chiunque abbia visto, anche una sola volta, non potrà mai dimenticare. Il bene che ha fatto è così grande che le parole non bastano a rendergli merito. Un esempio impossibile da eguagliare, ma da portare per sempre nel cuore», ha sottolineato Bano.

Circuito di Monza intitolato ad Alex Zanardi, la proposta FdI

Da quando questa mattina si è diffusa la notizia della morte di Zanardi si susseguono i ricordi affettuosi e commossi del suo esempio quotidiano di vita, sino ai più alti ranghi delle istituzioni – da Sergio Mattarella a Giorgia Meloni. Istituzioni, sportive e politiche, che già ragionano sulle forme per dare continuità ora al ricordo di Zanardi. Ad avanzare una delle prime proposte è in queste ore il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI). «La scomparsa di Alex Zanardi ci addolora profondamente. Non tanto e non solo perché abbiamo perso un campione dello sport, ma perché abbiamo perso quell’esempio di coraggio e temperanza che la seconda parte della sua vita ci ha dato. Avrebbe potuto ritirarsi e rinchiudersi nel dolore, avrebbe potuto fare mille altre scelte. Ha preferito continuare a combattere dando la dimostrazione che la forza di volontà accompagnata alla disciplina è la risposta a tutte le parabole esistenziali. Sarebbe bello se l’Italia dedicasse a questo campione l’autodromo di Monza, la pista nella quale gareggiò più volte, come degno tributo a uno sportivo che ha dato tanto agli italiani prima e dopo il famigerato incidente che lo costrinse a reinventarsi come agonista», è l’idea del dirigente di Fratelli d’Italia.