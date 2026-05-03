Andrea Sempio e quei 3mila messaggi sul forum di seduzione: «A 18 anni ero ossessionato da una ragazza». La frase shock sullo stupro

L'amico del fratello di Chiara Poggi avrebbe pubblicato diversi messaggi su un forum tra il 2009 e il 2016. I suoi legali minimizzano

Il nickname, l’auto che guida, i nomi degli zii, l’età. Sono tanti gli elementi che lasciano pensare che dietro i post pubblicati sui social da un certo «Andreas» ci fosse Andrea Sempio, il 38enne finito al centro delle nuove indagini della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. A confermare che dietro quello username ci potrebbe essere proprio Sempio, all’epoca 19enne e amico del fratello della vittima, è stata la sua avvocata Angela Taccia, storica amica dell’indagato, che ha dato per scontata l’attribuzione di almeno uno dei messaggi proprio al suo assistito.

Il post sulla «one-itis»

Il messaggio finito al centro dell’attenzione, spiega oggi il Corriere della Sera, risale al 30 novembre 2010 ed è stato pubblicato su un forum dedicato alle tecniche di seduzione. Dopo una citazione da Innamoramento e Amore di Francesco Alberoni, l’utente raccontava di una «one-itis», termine inglese usato nello slang di quegli ambienti per indicare una forma di ossessione sentimentale o amorosa per una persona. «L’unica volta in cui mi sono innamorato», scrive (forse) Sempio, ero in «un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni». Questo passaggio è stato riletto alla luce dell’ipotesi investigativa formulata dalla procura di Pavia, secondo cui l’aggressione a Chiara Poggi sarebbe stata scatenata da un rifiuto a un «approccio sessuale». La difesa, però, esclude ogni collegamento. Ospite della trasmissione Quarto Grado, Taccia ha spiegato di ricordare bene la ragazza a cui Sempio si sarebbe riferito: «Ero nella compagnia», ha detto, precisando che si trattava di una giovane «più piccola» e che «non c’entra nulla con Chiara Poggi».

Le frasi sulle ragazze fidanzate

Ma ci sono altri interventi, scrive sempre il Corriere, che complicano il quadro. Complessivamente, sarebbero oltre 3mila i messaggi comparsi sul forum «Italian seduction» tra il 2009 e il 2016. In alcuni post, il tono appare problematico. In uno scritto del dicembre 2009, per esempio, l’utente sosteneva di aver capito che una ragazza fidanzata non rappresenta necessariamente «un ostacolo insuperabile». In altri interventi compaiono riferimenti ancora più inquietanti: da una riflessione sullo stragista incel Elliot Rodger fino a una riflessione sullo stupro letta in chiave biologica ed evolutiva: «Razionalmente può essere un orrore ma dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione, lo stupro è dimostrazione pratica della forza del maschio e la “prova” che trasmetterà ai propri discendenti qualità di forza e aggressività, utilissime a sopravvivere in natura».

La linea dei legali e l’attesa per l’interrogatorio

L’avvocato Liborio Cataliotti, che difende Sempio insieme a Taccia, ha spiegato di non essersi ancora confrontato con il suo assistito su quei post. La sua valutazione, al momento, è che al massimo ne emergerebbe il profilo di una persona «immatura» e «infantile», non certo un elemento utile a sostenere l’accusa. Intanto, il lavoro dei legali resta concentrato sull’appuntamento con i magistrati previsto per mercoledì 6 maggio. La scelta se rispondere alle domande, avvalersi della facoltà di non rispondere o depositare una memoria difensiva sarà presa solo a ridosso dell’incontro. Secondo quanto filtra, Sempio sarebbe ancora combattuto sulla linea da tenere davanti ai pm.