Veleno per topi nelle pappe dei bambini, arrestato un uomo in Austria: «Chiedeva riscatto all’azienda, ma ha sbagliato e-mail»

Il 39enne fermato per il caso che ha costretto l'azienda HiPP a richiamare interi lotti di prodotti. Un barattolo contaminato forse ancora in circolazione

Veleno per topi nei barattoli di pappe per bebé. È il reato per il quale un uomo di 39 anni è stato arrestato sabato in Austria. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli sull’arresto, ma è probabile che l’uomo preso in custodia sia il responsabile dell’azione che ha costretto l’azienda di cibo per bambini HiPP a una corsa contro il tempo per evitare il peggio. Due settimane fa nel Burgenland era stato scoperto un barattolo di pappa di patate e carote contaminato con veleno per topi. La HiPP si era affrettata a ritirare dal mercato austriaco tutte le pappe in barattolo, e ad allertare i potenziali acquirenti sulla pericolosità di consumarne, se già acquistati. L’azienda aveva però anche sottolineato di non avere alcuna responsabilità sull’accaduto: il barattolo contaminato era stato con ogni evidenza manomesso. A seguito dei richiami dei prodotti, nelle settimane seguenti altre cinque confezioni “avvelenate” sono state ritrovate tra Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Il «ricatto» (a vuoto) all’azienda

Nel frattempo sono emersi anche alcuni elementi sul movente di chi avrebbe tentato l’operazione criminale. Il giornale austriaco Die Presse ha riportato che la HiPP aveva ricevuto un’email in cui si chiedevano 2 milioni di euro da pagare entro 6 giorni, presumibilmente per evitare che arrivassero sul mercato i barattoli contaminati. Il messaggio era però stato inviato a una casella di posta marginale dell’azienda, che viene controllata sì e no una volta ogni due o tre settimane, ha detto l’Ad della HiPP.

L’ultimo barattolo avvelenato e l’allerta alle famiglie

Ora secondo le autorità austriache resta però ancora in circolazione un barattolo avvelenato. Ai consumatori è stato raccomandato di prestare massima attenzione a segnali di possibile manomissione delle confezioni di pappe: coperchio aperto o danneggiato, sigillo di sicurezza mancante, odore malsano o inusuale, o ancora un adesivo bianco con un cerchio rosso sulla parte inferiore del barattolo. L’agenzia austriaca per la salute e la sicurezza alimentare ha poi raccomandato ai genitori di bimbi che abbiano consumato cibi pronti della HiPP di fare attenzione a eventuali segnali di malessere dei loro piccoli, e di consultare un pediatra in caso di sanguinamenti, pallori o debolezza estrema.