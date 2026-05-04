Nel forum gli indizi che portano a un’altra ragazza. Nel 2010 Sempio scriveva: «La mia ex-one itis si sta riaffacciando nella mia vita»

Per sette anni l'utente di nome "Andreas" affida al forum dei seduttori italiani i suoi dubbi ma anche i suoi consigli per conquistare una donna. E descrive un ambiente che ricorda molto Garlasco

È il 3 maggio del 2010. Chiara Poggi è morta da quasi tre anni. E Andrea Sempio scrive sul forum “italian seduction”: «Ora sono ancora spaesato perchè mi sono reso conto che tutto quello che ho fatto (anche nel mondo del sarging) l’ho fatto con lo scopo finale di avere lei e ora che è tuto finito mi sembra di nn avere una meta finale concreta. Eh… Condivido lo stesso dubbio, sopratutto ora che la mia ex-oneitis si stà (con l’accento, ndr) riaffacciando nella mia vita. Comunque, bando alle lagne!». Un messaggio di poche righe in risposta a un altro utente. Un messaggio che però confermerebbe quello che oggi sostengono gli avvocati di Sempio: la sua “one itis” – ossia la ragazza per cui aveva una ossessione – non sarebbe Chiara Poggi.

La difesa dei suoi avvocati

Come sostiene l’avvocato Liborio Cataliotti, infatti, Andrea Sempio avrebbe sì avuto una ossessione per una ragazza, ma non per la fidanzata di Alberto Stasi. Nell’agosto del 2012, infatti, sempre sul forum Sempio scrive: «Allora: One-itis disastrosa per una barista di una birreria; palo secco, disperazione.. Mi do da fare. Miglioro. E tanto. Scopro IS (il forum italian seduction, ndr), spulcio il forum (senza iscrivermi). Conquisto le sue due colleghe. Le mollo e vado in Spagna. Torno una sera e mi piazzo al tavolino davanti al bancone. Per tutta la sera, è costretta a guardarsi il catfight tra le due, per aver la mia attenzione (mentre raccontavo del viaggio in Spagna). Le sfilo davanti, uscendo dal locale con D. e M. una al braccio destro, l’altra sotto il braccio sinistro. Da dietro il bancone “Adios Andreas”. Due giorni dopo m’iscrivo su IS ed inizio a partecipare attivamente al forum».

L’altra avvocata di Sempio, Angela Taccia, che è anche un’amica di Sempio, sostiene infatti: «Mi ricordo benissimo della ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi. Non c’entra nulla con Chiara Poggi. Lo so io, lo sa tutta la compagnia». Per provare che non si trattasse di Chiara, l’avvocata ha datto sapere che starebbero seriamente valutando di citarla come testimone nell’eventuale processo al loro assistito.

Non è escluso, però, che Sempio abbia avuto più di una “ossessione” in termini di ragazze.

Gli altri messaggi

Nel forum frequentato da “Andreas” ci sono oltre 3mila messaggi firmati con questo pseudonimo. Sono tutti scritti tra il 2009 e il 2016. Sette anni in cui Sempio descrive i suoi problemi con le ragazze ma allo stesso tempo si erge a consigliere degli altri partecipanti al forum, dando consigli da “esperto”. L’8 novembre 2009 scrive: «Ho quasi ventidue anni e con le donne son arrivato al massimo a qualche bacio». E poi il 22 novembre 2009 confessa: «Io non ho mai avuto una ltr (long time relationship, ndr), mettiamolo in chiaro», a dimostrazione che a 22 anni la sua vita sentimentale/sessuale era problematica.

Il 4 genaio 2010 racconta di aver «ordinato due giorni fa su blogseduzione questo manuale con postepay». Sempio studia, si documenta. Vuole sapere tutto sulle tecniche di seduzione. E prova a dare anche consigli agli altri:

L’8 gennaio 2010 dà consigli sul look a un altro utente: «Se vuoi sembrare più stagionato, lascia crescere un pò la barba. Aggiunge sempre qualche anno. Meglio ancora se inventi un taglio particolare, non troppo stravagante, per farti notare tra gli altri uomini».

il 2 febbraio del 2012 racconta le sue tecniche: «Se voglio che una donna faccia qualcosa per me, tipo una minigonna con un bel paio di cosce sexy in bella vista, le dirò qualcosa tipo “Mmmmmm.. Adoro quando ti siedi e accavalli le gambe ” oppure le dirò che quel vestito le sta molto bene ma, puntando palesemente alle sue belle gambe. Lei si sentirà bella e sexy e, molto facilmente, vestirà nella tal maniera (o s’inventerà qualcosa di nuovo) per farmi piacere e per sentirsi nuovamente sexy, bella e desiderata. Obbligarla, pregarla e cercare di convincerla, serve a poco; devi “motivarla” (verso ciò che desideri) facendola sentire apprezzata e desiderata».

La descrizione di Garlasco

Che l'”Andreas” nascosto nel forum per seduttori fosse proprio Sempio è stato confermato indirettamente dai suoi legali. Ma già diversi indizi portavano a lui: il modello della sua auto, le iniziali dei nomi dei suoi zii, l’età, la passione per il krav maga (una disciplina sportiva di combattimento). E poi la pianura padana: l’8 marzo del 2012 scrive: «Ma secondo voi perchè le ragazze nordiche hanno una mentalità così semplice, sociali, senza barriere e bitch shield? Comunque anche l’Olanda è piena di bonazze open minded Finlandia, Russia, Scandinavia, Olanda, Estonia, Svezia……. che caxxo ci facciamo ancora nella terra delle zanzare e della nebbia???». In questa ultima frase, l’utente sembra descrivere nel dettaglio Garlasco, situata in provincia di Pavia.