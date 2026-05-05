Garlasco, Andrea Sempio non risponderà ai pm

L'annuncio dei legali, che valutano se chiedere l'interrogatorio dopo la chiusura indagini

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, «si avvarrà della facoltà di non rispondere». Lo annunciano, con una nota, i difensori, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti. I legali si riservano di chiedere loro l’interrogatorio dopo la chiusura dell’inchiesta, attesa a breve. La scelta è dettata dal fatto che le indagini «non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo».

Il dilemma sciolto

Si scioglie così il dilemma di Sempio, che ha preferito non parlare per evitare di rispondere a questioni che potrebbero metterlo in difficoltà visto che non conosce ancora il dettaglio delle accuse nei suoi confronti e cosa ha in mano la procura oltre a quello che si è conosciuto nel periodo dell’inchiesta. Gli avvocati infatti fanno notare che le indagini non sono chiuse e a norma di legge l’indagato può chiedere di essere ascoltato dai pubblici ministeri dopo la chiusura delle indagini. In questo modo Sempio si tutela in attesa di conoscere le carte in mano alla procura.