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Estate 2026, ecco quali sono le spiagge italiane con le acque più pulite

06 Maggio 2026 - 18:29 Matteo Revellino
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I dati dell'Arpa: in Sardegna e Calabria le percentuali più alte di località balneari con le acque eccellenti
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Estate è sinonimo di mare e in Italia sono molte le località balneari dove trascorrere le vacanze. In vista delle periodo più caldo dell’anno, le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa) hanno comunicato i dati sulle acque italiane più pulite. Tra le eccellenze figurano Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Calabria, Puglia e Sardegna.

I parametri per la classificazione

Tra i parametri più importanti che vengono considerati rientra la concetrazione di Escherichia coli ed enterococchi intestinali: la loro presenza rileva inquinamento recente. Ci sono poi altri parametri di natura chimica e fisica, come la trasparenza dell’acqua, la presenza di eventuali sostanze inquinanti e fenomeni anomali. Sono quindi quattro le categorie che emergono incrociando i quattro parametri: eccellente, buona, sufficiente e scarsa a seconda dei livelli di contaminazione

Veneto e Emilia-Romagna: le migliori acque al Nord

Il Veneto registra una qualità ottima del proprio mare. Su 174 acque di balneazione considerate, ben 163 sono state giudicate come eccellenti, vale a dire circa il 93%. Spicca la spiaggia di Jesolo, in provincia di Venezia, la seconda in Italia per numero di visitatori e la terza per presenze turistiche. Anche a Chioggia Sottomarina ci sono acque balneabili con valori eccellenti. Al Nord hanno numeri ottimi anche le località dell’Emilia-Romagna: 82 presentano parametri eccellenti, 15 buone e una sufficiente. Tra le mete con valori microbiologici molto bassi e stabili nel tempo ci sono Rimini e Riccione.

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Sardegna e Calabria sono le eccellenze

Se Lazio e Puglia registrano ottimi dati per le loro acque balneabili – rispettivamente con Fiumicino e le spiagge del Salento a fare da protagonisti – i numeri migliori sono in Calabria e in Sardegna. L’Arpa calabrese ha analizzato 649 punti sulla costa della regione: il 97% sono acque balneabili eccellenti. Spiccano la Costa degli Dei con il litorale di Tropea, ma anche Capo Vaticano e Roccella Ionica. Con il 98% di località balenari con il mare eccellente, la percentuale più alta in Italia, c’è la Sardegna. La maggior parte delle acque si trova nella provincia di Sassari, ma da segnalare c’è anche l’iconica Costa Smeralda.

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