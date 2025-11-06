Danesi campioni di nudismo: sono i più propensi a mostrarsi senza vestiti in pubblico

Gli italiani sono i più timidi. In Germania sopravvive la cultura del corpo libero, che però è in calo tra i giovani

Un sondaggio condotto su 6 Paesi europei rivela che i danesi sono i più entusiasti quando si parla di nudismo. Raggiunti sul tema dall’istituto di ricerca YouGov, gli scandinavi hanno battuto tedeschi, francesi, spagnoli, italiani e inglesi per la propensione a mostrarsi senza vestiti in pubblico. La loro non è una disponibilità solo a parole: il 54% degli intervistati ha raccontato di essere stato completamente nudo almeno una volta in uno dei posti indicati nel sondaggio, con preferenze per il proprio giardino (37% dei danesi interpellati) e per uno specchio d’acqua “naturale”, cioè non una piscina (36%). Sull’apparire nudi in pubblico gli italiani sono i più riottosi: solo il 22% ha avuto esperienze di naturismo. In tutti e sei i Paesi gli uomini hanno mostrato maggiore propensione delle donne.

L’apertura dei danesi al nudismo

Se non stupisce l’apertura di chi pratica o ha praticato il nudismo, è più interessante l’opinione generale su questa consuetudine. Anche qui i danesi mostrano di essere più “liberali” degli altri europei coinvolti nella ricerca: il 35% degli intervistati ritiene accettabile spogliarsi su una spiaggia non nudista e l’87% non ha nulla da ridire sullo stare nudi nel proprio giardino, posizioni generalmente disapprovate negli altri Paesi. La stessa proporzione si ritrova sul tema della nudità in aperta campagna e in mari, laghi e fiumi, giudicati accettabili dal 64% dei danesi, ma solo dal 25% degli italiani, dal 31% dei francesi, dal 32% dei britannici e dal 49% dei tedeschi.

La “cultura del corpo libero” in Germania

Sul tema della nudità nei luoghi appositi, però, i tedeschi si prendono la loro rivincita. In Germania, infatti, la Freikörperkultur o Fkk, cioè la “cultura del corpo libero” risale alla fine del diciannovesimo secolo. In anni recenti la consuetudine è andata calando, ma per tutto il Paese sono ancora numerosi i tratti di spiagge, laghi e campeggi riservati per legge a questa pratica. La Germania si fa notare anche per un dato in controtendenza: mentre negli altri Paesi sono i giovani ad essere più aperti al naturismo, tra i tedeschi la disponibilità mostrata ad apparire nudi in pubblico è del 31% tra i giovani dai 18 ai 34 anni e del 46-48% nella fascia degli over 50.