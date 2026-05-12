Trump: «Stiamo facendo il c… a tutti». E valuta la ripresa degli attacchi – La diretta

L'Iran: arricchiremo l'uranio al 90% in caso di attacco. Borse in calo

Nel 74esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump valuta la ripresa degli attacchi in alcuni colloqui con i generali dell’esercito americano. Il presidente dice che l’esercito «sta facendo il culo a tutti» e intanto respinge le proposte di pace di Teheran. Gli Ayatollah dicono che non c’è alternativa al piano in 14 punti presentato a Islamabad e minacciano di portare l’arricchimento dell’uranio al 90%. Intanto le borse europee sono in calo perché la soluzione per lo Stretto di Hormuz sembra allontanarsi.