Trump: «Stiamo facendo il c… a tutti». E valuta la ripresa degli attacchi – La diretta
Nel 74esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump valuta la ripresa degli attacchi in alcuni colloqui con i generali dell’esercito americano. Il presidente dice che l’esercito «sta facendo il culo a tutti» e intanto respinge le proposte di pace di Teheran. Gli Ayatollah dicono che non c’è alternativa al piano in 14 punti presentato a Islamabad e minacciano di portare l’arricchimento dell’uranio al 90%. Intanto le borse europee sono in calo perché la soluzione per lo Stretto di Hormuz sembra allontanarsi.
Iran: in caso di attacco arricchiremo l'uranio
Ebrahim Rezaei, portavoce della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, minaccia affermando che l’Iran potrebbe arricchire l’uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. «Una delle opzioni a disposizione dell’Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l’arricchimento dell’uranio al 90%. Ne discuteremo in parlamento», ha scritto Ebrahim Rezaei su X. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento del 90%.
Borse europee in calo
Avvio in calo per le Borse europee dopo che il presidente Usa Donald Trump ha messo in guardia sulla sostenibilità del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, respingendo l’ultima proposta di pace di Teheran. I prezzi del petrolio hanno esteso i guadagni per la terza sessione consecutiva, alimentando i timori di inflazione e rafforzando le aspettative di un prolungato mantenimento dei tassi di interesse elevati. L’incertezza politica nel Regno Unito ha inoltre pesato sul sentiment, dopo che oltre 70 parlamentari del partito laburista al governo avrebbero esortato il Primo Ministro Keir Starmer a dimettersi a seguito della deludente performance del partito alle elezioni amministrative della scorsa settimana. Nel frattempo, gli investitori si preparano ad analizzare i dati sull’inflazione tedesca e le più ampie statistiche sul sentiment economico dell’Ue.
L’indice Cac 40 di Parigi cede l’1,05% a 7.972,00 punti, il Dax 30 di Francoforte perde l’1,28% a 24.043,87 punti e l’Ftse 100 di Londra arretra dell’1,15% a 10.152,45 punti. A Madrid l’Ibex segna una flessione dell’1,22% a 17.634,66 punti e a Milano l’Ftse Mib parte con un -1,25% e 49.045 punti.
Gli Usa accusano il Pakistan di trasportare aerei militari
Gli Stati Uniti ritengono che il Pakistan abbia permesso all’Iran di parcheggiare aerei militari nelle proprie basi. Lo riporta la Cbs citando funzionari americani ben informati. Il ministero degli Esteri di Islamabad, dal canto suo, ha negato talo affermazioni spiegando che «gli aerei iraniani attualmente parcheggiati in Pakistan sono arrivati durante il periodo di cessate il fuoco e non hanno alcun collegamento con alcuna operazione militare o accordo di conservazione».
Secondo i funzionari americani citati dalla Cbs, l’Iran avrebbe inviato diversi aerei militari alla base aerea di Nur Khan, situata nei pressi della città pakistana di Rawalpindi. Un funzionario pakistano ha smentito la notizia, dichiarando alla Cbs che «la base di Nur Khan si trova proprio nel cuore della città, una grande flotta di aerei parcheggiati lì non può passare inosservata». Secondo quanto riportato da Al-Arabiya, il ministero degli Esteri pakistano ha detto che «diversi aerei provenienti dall’Iran e dagli Stati Uniti sono arrivati in Pakistan per agevolare gli spostamenti del personale diplomatico, delle squadre di sicurezza e del personale amministrativo».
Teheran: non c'è alternativa al piano in 14 punti
«Non c’è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti». Così il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, in un post su X. Il riferimento di Ghalibaf è alla risposta iraniana inviata agli Stati Uniti e che includeva 14 clausole.
Trump: stiamo facendo il culo a tutti
Durante una cena per la polizia alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha elogiato l’esercito per le operazioni contro l’Iran. «Le nostre forze armate sono fantastiche, stiamo facendo il culo a tutti», ha detto Trump. In queste ore il presidente sta prendendo in seria considerazione la ripresa delle operazioni militari contro Teheran dopo aver bollato come inaccettabile spazzatura la risposta iraniana alle proposte Usa e aver detto che il cessate il fuoco tra i due Paesi e’ appeso a un filo. Lo riferisce la Cnn citando fonti a conoscenza del dossier.
Incontro Trump-generali per riprendere gli attacchi
Il presidente americano Donald Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e i alti vertici delle forze armate Usa per discutere le future strategie per il conflitto con l’Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la Cnn, citando fonti informate.