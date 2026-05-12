Hantavirus, un vaccino in cento giorni?

Gli studi sui preparati che usano l'Rna e la possibilità degli anticorpi monoclonali. Il caso di Hantavax, dalla funzionalità limitata. E le ricerche sull'Hantavirus sin nombre, molto pericoloso e letale

Un vaccino funzionante contro l’Hantavirus può essere prodotto in cento giorni. Con l’Rna, come per il Coronavirus. Il limite temporale per Covid-19 alla fine fu di dieci mesi. Al lavoro c’è già Moderna, che collabora a Seul con l’università della Corea del Sud da settembre 2024. L’azienda farmaceutica descrive i suoi lavori come «allo stato iniziale». Ieri è salita al Nasdaq del 6,2% grazie al focolaio della nave e all’uscita dei dati sul nuovo vaccino a Rna contro l’influenza. E la strada per l’immunizzazione non è l’unica. Allo studio ci sono anche anticorpi monoclonali prelevati da persone infettate o vaccinate e poi riprodotti in laboratorio.

Un vaccino per l’Hantavirus

Repubblica spiega oggi che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato di un’ipotetica infezione ignota capace di causare una malattia improvvisa. Nella lista dei virus che potrebbero accenderla c’è anche Hantavirus. Che ha già dei vaccini approntati a 40 anni dalla scoperta dei virus, avvenuta in Corea negli Anni Settanta. Ma quelli già in funzione sollecitano solo fiaccamente il sistema immunitario e richiedono tre o più dosi. L’unico autorizzato in Corea del Sud e Cina dal 1990 (Hantavax) è così poco efficace da non essere quasi più usato. Funziona solo su due ceppi asiatici. Mentre Cile, Stati Uniti, Canada, Cina e Corea ne stanno cercando uno più efficace. «In passato si usavano soprattutto virus inattivati, meno efficaci rispetto per esempio alla nuova tecnica dell’Rna» spiega al quotidiano Marco Cavaleri, direttore del dipartimento rischi per la salute pubblica e della task force emergenze dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema).

Hantavax

«I vaccini a Rna messi a punto contro il Covid stimolano meglio il sistema immunitario e sono molto più rapidi da produrre rispetto a quelli proteici. Il focolaio di Hantavirus di oggi sarà con tutta probabilità contenuto. Potremmo però sfruttare l’episodio per mettere alla prova la capacità di produrre un vaccino in cento giorni», conclude. Seul ha già la mappa degli antigeni più adatti per stimolare il sistema immunitario. Un preparato ha già funzionato sulle cavie. Ma per la sperimentazione sugli esseri umani non ci sono fondi. Non c’erano, fino alla Hondius. La Corea, che registra la metà circa delle infezioni di Hantavirus in Asia (400-500 l’anno, soprattutto fra i militari) potrebbe finanziarlo: Ma «un vaccino contro un Hantavirus asiatico non funzionerebbe contro il ceppo Andes, responsabile del focolaio della nave», spiega ancora Cavaleri.

Hantavirus Sin Nombre

«Nelle Americhe, oltre ad Andes, è diffuso l’Hantavirus Sin Nombre, molto pericoloso e letale», aggiunge. Ha causato tre morti fra i campeggiatori nel parco di Yosemite in California, dove avevano dormito in una tenda in cui si erano nascosti anche dei topi. Jay Hooper, con la tecnica del Dna nel suo laboratorio del Maryland ha condotto una sperimentazione su tre vaccini. Tra cui uno per il ceppo Andes. Ma la stimolazione del sistema immunitario non è stata molto potente: «Poiché i casi umani di Andes sono rari e sparpagliati in zone lontane fra loro sarà arduo condurre una sperimentazione di tipo tre», ha spiegato Hooper a Nature. E c’è bisogno di migliaia di volontari.

Gli anticorpi monoclonali

Sugli anticorpi monoclonale gli studi sono invece preliminari. Ancora sono da completare i test preclinici. Intanto sette pazienti di sei diverse nazionalità sono classificati come casi confermati e un caso probabile è stato segnalato, secondo un conteggio dell’Afp basato su dati ufficiali.

Il bilancio delle vittime dell’epidemia è di tre. Due dei deceduti erano risultati positivi al test, mentre il terzo è un caso probabile, secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). I casi coinvolgono i seguenti paesi: